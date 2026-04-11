雙寶爸國道遭撞身亡 肇事BMW駕駛逃近20小時落網

肇事逃逸趙姓男子落網，警方移送法辦。（民眾提供）

台南國道8號安定路段昨天凌晨發生死亡車禍，方姓男子駕駛廂型小貨車準備出海捕魚，突遭後方BMW轎車追撞、翻覆，傷重不治；39歲的趙姓肇事駕駛當場逃逸，善化警方全力追緝，躲了近20小時後，在深夜被拘提到案，依過失致死等罪嫌送辦。

善化警分局根據肇事車牌以及附近監視器畫面進行比對，鎖定趙男肇事逃逸，趙男昨天深夜逾11點落網，他聲稱當時太害怕、緊張，才會逃離現場。

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據了解，趙男住在安定區，當時開著家人的BMW出門，闖禍後棄車逃逸，搭乘小黃遠離現場，一度失聯。

事故發生在昨天凌晨，南市消防局3點56分獲報，地點位於安定區國道8號西向0.3公里側車道、近安吉五路口處，立刻出動救援。

猛烈碰撞後，廂型車翻覆，四輪朝天，零件散落一地，43歲的方姓駕駛拋飛路面，滿身是血，當時已無生命徵象，緊急送醫，仍回天乏術。

方男是市場魚販，擺攤已逾10年，當時開車要去港口準備出海，沒想到才離家不久，竟遭遇死劫，妻兒相當悲痛。

親友感嘆，死者是雙寶爸，育有一對子女都才就讀國小，幼年喪父，令人不捨，嫌犯要給個交代。

廂型車被追撞後當場翻覆，方姓駕駛傷重不治。（民眾提供）

肇事的轎車，趙姓駕駛逃離現場。（民眾提供）

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