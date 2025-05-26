南韓大選翻盤？金文洙：力爭5/29前整合李俊錫對抗李在明

南韓國民力量候選人金文洙（中）25日稱，將爭取與改革新黨候選人李俊錫（右）整合。左為目前民調領先的共同民主黨候選人李在明。（歐新社資料照）

2025/05/26 08:33

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓右翼政黨「國民力量」總統候選人金文洙25日稱，將持續努力與同根同源的「改革新黨」總統候選人李俊錫整合為單一候選人。

據《韓聯社》報導，金文洙25日在忠清南道公州市出席造勢活動，並在記者會上作出上述發言。金文洙表示，正透過多個管道努力促成和李俊錫會晤，但無法斷言何時能取得何種成果。

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據悉，有關兩黨共同推舉候選人事宜，金文洙方面始終積極推動，但李俊錫仍對外表示劃清界限。保守陣營曾將選票印刷工作啟動當天，及本次大選首創「缺席投票」啟動的5月29日前，視為候選人整合的兩個期限。國民力量將竭力說服李俊錫，力爭在29日前實現整合。

與此同時，左翼「共同民主黨」總統候選人李在明25日在汝矣島黨部舉行記者會時對此表示，預計金文洙和李俊錫將進行「內亂勢力候選人整合」。

李在明譴責，改革新黨是國民力量的效仿者，而國民力量不僅未與內亂行徑劃清界限，反而對解除戒嚴和推動彈劾表示反對，力挺「內亂領袖」重返大位。

《韓聯社》稍早分析，右翼勢力是否整合單一候選人，最大變數仍是支持率。民調機構南韓蓋洛普23日發布的民調結果（可信度95%，抽樣誤差±3.1個百分點）顯示，李在明以45%的支持率領先，金文洙為36%，李俊錫10%。

與前次民調相比，李在明下滑了6個百分點，金文洙和李俊錫則分別上升7個百分點、2個百分點。國民力量方面認為，若兩位候選人支持率持續上升，雙方候選人進行整合的可能性就絕對存在。

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