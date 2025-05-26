為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    南韓大選翻盤？金文洙：力爭5/29前整合李俊錫對抗李在明

    南韓國民力量候選人金文洙（中）25日稱，將爭取與改革新黨候選人李俊錫（右）整合。左為目前民調領先的共同民主黨候選人李在明。（歐新社資料照）

    南韓國民力量候選人金文洙（中）25日稱，將爭取與改革新黨候選人李俊錫（右）整合。左為目前民調領先的共同民主黨候選人李在明。（歐新社資料照）

    2025/05/26 08:33

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕南韓右翼政黨「國民力量」總統候選人金文洙25日稱，將持續努力與同根同源的「改革新黨」總統候選人李俊錫整合為單一候選人。

    《韓聯社》報導，金文洙25日在忠清南道公州市出席造勢活動，並在記者會上作出上述發言。金文洙表示，正透過多個管道努力促成和李俊錫會晤，但無法斷言何時能取得何種成果。

    據悉，有關兩黨共同推舉候選人事宜，金文洙方面始終積極推動，但李俊錫仍對外表示劃清界限。保守陣營曾將選票印刷工作啟動當天，及本次大選首創「缺席投票」啟動的5月29日前，視為候選人整合的兩個期限。國民力量將竭力說服李俊錫，力爭在29日前實現整合。

    與此同時，左翼「共同民主黨」總統候選人李在明25日在汝矣島黨部舉行記者會時對此表示，預計金文洙和李俊錫將進行「內亂勢力候選人整合」。

    李在明譴責，改革新黨是國民力量的效仿者，而國民力量不僅未與內亂行徑劃清界限，反而對解除戒嚴和推動彈劾表示反對，力挺「內亂領袖」重返大位。

    《韓聯社》稍早分析，右翼勢力是否整合單一候選人，最大變數仍是支持率。民調機構南韓蓋洛普23日發布的民調結果（可信度95%，抽樣誤差±3.1個百分點）顯示，李在明以45%的支持率領先，金文洙為36%，李俊錫10%。

    與前次民調相比，李在明下滑了6個百分點，金文洙和李俊錫則分別上升7個百分點、2個百分點。國民力量方面認為，若兩位候選人支持率持續上升，雙方候選人進行整合的可能性就絕對存在。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播