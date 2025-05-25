日本研究：不吃早餐 腦出血風險增36％

日研究揭示長期不吃早餐，腦出血風險恐上升3成以上。示意圖。（資料照）

2025/05/25 22:43

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕許多人因趕時間或食慾不佳，常不吃早餐直接吃午餐，但這個習慣恐帶來意想不到的健康危機。日本一項針對約8萬人、長達15年的大型研究指出，長期不吃早餐的人，發生腦出血的風險比每天吃早餐的人高出36%。

根據《Medical DOC》報導，這項研究由大阪大學醫學系研究所與國立癌症研究中心共同進行，對象為45至74歲、無心血管疾病或癌症病史的日本民眾。研究團隊分析參與者的早餐攝取習慣與後續健康狀況，發現與每天吃早餐者相比，「完全不吃早餐」者罹患腦中風的比例明顯升高，特別是出血性腦中風，也就是俗稱的腦出血。

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不吃早餐血糖波動 誘發腦出血

腦出血的主要誘因為高血壓，而不規律的生活作息、營養攝取失衡等，都可能間接導致血壓異常。腦外科醫師勝木將人表示，不吃早餐導致的血糖波動與自律神經失衡，也可能影響早晨血壓穩定性，進一步提高腦血管破裂的風險。

除飲食習慣外，勝木醫師提醒，冬季溫差劇烈、排便用力過度、抽菸喝酒等行為，也都可能是腦出血的潛在引爆點。他特別呼籲高血壓患者應控制鹽分攝取，搭配規律運動與均衡飲食，才能有效降低發病風險。

儘管這項研究尚無法明確證明「不吃早餐直接導致腦出血」，但已提供值得重視的警訊。研究團隊也指出，未來應進一步探討飲食內容與整體生活型態的關聯，以提出更具體的預防策略。

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