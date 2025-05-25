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    放開「卡寶」！ aespa Karina代言MLB 人形立牌遭竊畫面曝

    南韓服飾品牌「MLB」近日找來女團aepsa成員Karina擔任品牌代言人，馬來西亞某分店卻發生人形立牌遭竊事件。（本報合成，擷取自mlb.kr.malaysia/IG）

    南韓服飾品牌「MLB」近日找來女團aepsa成員Karina擔任品牌代言人，馬來西亞某分店卻發生人形立牌遭竊事件。（本報合成，擷取自mlb.kr.malaysia/IG）

    2025/05/25 14:27

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕南韓女團aespa成員Karina擔任服飾品牌「MLB」的品牌代言人，人氣火熱的她，其人形立牌也被擺放在各地分店。然而，馬來西亞1間分店卻驚傳立牌遭竊，監視器畫面曝光後，引發社群熱議。

    MLB馬來西亞23日在Instagram公布1段店面監視器畫面，畫面中可見1名身穿黑色連帽外套的男子在店門口徘徊多時，期間還試探立牌是否固定，見無人注意後便戴起帽子、迅速抱走立牌逃離現場，店員隨即追出。

    對此，MLB馬來西亞透過聲明表示，已知悉1起Karina立牌未經授權移出店面的事件，雖感謝粉絲對Karina及活動的熱情，但也提醒所有展示品均為MLB所有，設置目的在於讓民眾共同欣賞，「我們正針對此事進行內部調查，感謝大家的理解與持續支持。」

    同時，MLB馬來西亞也宣布，將會釋出額外的Karina拍立得卡片鼓勵粉絲以「尊重且負責任的方式」參與活動，並感謝社群粉絲的熱情參與。

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