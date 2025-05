放開「卡寶」！ aespa Karina代言MLB 人形立牌遭竊畫面曝

2025/05/25 14:27

李欣潔/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕南韓女團aespa成員Karina擔任服飾品牌「MLB」的品牌代言人,人氣火熱的她,其人形立牌也被擺放在各地分店。然而,馬來西亞1間分店卻驚傳立牌遭竊,監視器畫面曝光後,引發社群熱議。

MLB馬來西亞23日在Instagram公布1段店面監視器畫面,畫面中可見1名身穿黑色連帽外套的男子在店門口徘徊多時,期間還試探立牌是否固定,見無人注意後便戴起帽子、迅速抱走立牌逃離現場,店員隨即追出。

對此,MLB馬來西亞透過聲明表示,已知悉1起Karina立牌未經授權移出店面的事件,雖感謝粉絲對Karina及活動的熱情,但也提醒所有展示品均為MLB所有,設置目的在於讓民眾共同欣賞,「我們正針對此事進行內部調查,感謝大家的理解與持續支持。」

同時,MLB馬來西亞也宣布,將會釋出額外的Karina拍立得卡片鼓勵粉絲以「尊重且負責任的方式」參與活動,並感謝社群粉絲的熱情參與。

