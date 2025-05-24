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    韓報告：中國駭客控制全球逾2000台伺服器 台灣占44台

    南韓國家情報院國家網路安全中心（NCSC）和電腦防毒軟體開發商「安博士」（AhnLab）5月23日發布報告指出，疑似與中國有關的駭客組織長期控制全球2000多個電腦系統，南韓有457台伺服器遭控制，台灣也有44台伺服器遭控制。（路透資料照）

    南韓國家情報院國家網路安全中心（NCSC）和電腦防毒軟體開發商「安博士」（AhnLab）5月23日發布報告指出，疑似與中國有關的駭客組織長期控制全球2000多個電腦系統，南韓有457台伺服器遭控制，台灣也有44台伺服器遭控制。（路透資料照）

    2025/05/24 08:05

    〔編譯盧永山／綜合報導〕南韓國家情報院國家網路安全中心（NCSC）和電腦防毒軟體開發商「安博士」（AhnLab）5月23日發布報告指出，疑似與中國有關的駭客組織長期控制全球2000多個電腦系統，南韓有457台伺服器遭控制，台灣也有44台伺服器遭控制。

    《韓聯社》引述該報告指出，名為TA-ShadowCricket的「進階持續性威脅」（APT

    ）組織從2012年開始進行網路攻擊活動。該組織未採用索取金錢、洩露訊息等常見手法，而只是長期保持控制系統的狀態，同時嘗試隨機輸入密碼侵入系統，在正常程式中植入可遠程控制系統的後門惡意軟體，以便用戶在沒有任何懷疑的情況下操作該程式。

    NCSC和安博士確認，TA-ShadowCricket的伺服器控制全球逾2000個電腦系統——包括實際運作的關鍵系統，並為必要時發起「分散式阻斷服務」（DDoS）攻擊等網路入侵行為做好準備。

    報告指出，按遭控制的伺服器所在地來看，以中國（895台）居首，其後依次為南韓（457台）、印度（98台）、越南（94台）、台灣（44台）、德國（38台）、印尼（37台）、泰國（31台）和美國（25台）等。

    報告指出，為防止損害，建議用戶將Windows作業系統更新到最新版本，並檢查可從外部訪問的設置是否打開，並設置更複雜密碼，並實施多重要素驗證（MFA）。

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