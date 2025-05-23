美FCC拍板！具「國安風險」中國實驗室 禁止檢測美國電子設備

美政府加強把關電子器材受中國實驗室檢測情形。（法新社）

2025/05/23 21:33

〔編譯林家宇／綜合報導〕美國聯邦通訊委員會（FCC）22日做出決議，對美國國家安全具有風險的中國實驗室，禁止檢測美國電子設備。

「路透」報導，這項禁令由FCC以4比0表決通過，包括智慧型手機、攝影機和電腦等在美使用的電子設備，未來禁止交由有國安風險的中國實驗室檢測。所有電子器材在輸入美國前，都得經過FCC的設備批准程序。

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FCC表示，他們發現許多當前受認可的實驗室，與中國共產黨具有潛在深度連結，包括部分與中國國有企業或中國軍方有關。過去數年，這些實驗室已檢測數千件輸往美國市場的設備。

FCC主席卡爾（Brendan Carr）指出，「這些實驗室提供了進入美國通訊基礎設施的門戶」、「不難想見會有一間不可靠，得依附外國對手的實驗室，放行不安全的設備進入美國市場」。據FCC統計，有75%的電子設備，是在中國境內的實驗室檢測。

FCC的「列管名單」辨別對美國國家安全造成威脅的特定通訊設備及服務，禁令針對的即是受列管名單企業控制或指示的中國實驗室。依照規範，若遭FCC認定與受禁止的企業存在聯繫，實驗室的認可將被撤銷。FCC也另外就擴大禁令至所有中國，或其他敵對國家實驗室檢測的提案尋求意見。

FCC同日還投票通過，要求與中國或其他外國對手有顯著關聯的企業、實體公開來自FCC的所有執照和授權。

對此，中國駐美使館反對美國「過度延伸國家安全概念，利用國家機構和長臂管轄對付中國企業。中方反對將貿易和科技議題轉變為政治武器」。

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