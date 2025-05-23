不再是面膜！日本旅客赴韓最愛買米 笑稱順便「練肌肉」

澀谷一家唐吉訶德賣場公告一次只能購買一袋米。（法新社）

2025/05/23 20:23

〔編譯孫宇青／綜合報導〕南韓《中央日報》英文版22日報導，由於日本國內鬧米荒，今年以來赴韓旅遊的日本旅客，首選的紀念品不再是鹹海藻或面膜，而是米，這促使南韓各地食品零售商的米銷量，較去年成長4%。

報導指出，訪韓的日本遊客旅客，在社群媒體上經常提到買米，有人直言「去首爾的任務是買米」，有人開玩笑說「買米就是練肌肉」。對於某些人而言，米已成為去南韓的必買物品，很多人行李箱一打開，竟是滿滿的米。

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南韓各地食品零售商也看到此一趨勢，位於慶尚南道昌原、梁山、金海、馬山、泗川、統營、晉州的7家連鎖超市E-mart（易買得），在5月1日至19日的米銷量，即較去年同期成長4%。其中一家門市代表直言，去年南韓境內米銷量下滑約10%，但最近有所回升，主要歸功於日本旅客。

根據東京農林水產省統計，4月28日至5月4日，日本全國超市5公斤米的平均零售價為4214日圓（約896台幣），而南韓農水產食品流通公社（aT公社）國內上市的同期米價則是2萬9782韓圜（約715日圓）。

因此，南韓對日本的米出口量正在增加。除了2011年311強震及海嘯後，提供的緊急援助外，今年是南韓自1990年開始蒐集資料以來，首次向日本出口米。

本月20日，慶尚南道河東郡舉行該地區首次向日本出口米的裝運儀式。當地品牌河東蟬津大米，僅本月就會運送80噸，透過擁有160多家門市的關西連鎖超市平和堂（Heiwado）進行銷售，預計今年底還將出口200噸。

河東郡是繼全羅南道海南郡和江原道三陟市後，第3個向日本出口米的地區。

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