不滿川普政策走人！美國前駐烏克蘭大使 考慮轉戰國會議員

圖為布林克2023年4月26日在烏克蘭伊斯梅爾記者會上發言。（美聯社檔案照）

2025/05/23 19:16

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國哥倫比亞廣播公司（CBS）22日報導，不滿川普政府政策而請辭的前美國駐烏克蘭大使布莉姬·布林克（Bridget Brink），正在考慮競選老家密西根州第7國會選區的聯邦眾議員。

布林克在給《底特律新聞報》（Detroit News）的聲明中，並未直言將進軍國會，而是稱她畢生致力於公職，曾在民主、共和兩黨共5位總統手底下工作，如今將探索繼續服務國家，與密州老家的各種選項與最佳之道。

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有28年資歷的布林克是職業外交官，2022年2月俄羅斯全面入侵烏克蘭後數月，獲國會批准任命案出使烏克蘭，此前是美國駐斯洛伐克大使。今年初川普總統上台後，她還續任數月，直到4月自請下台。

CBS曾爆料布林克請辭，肇因於個人與政策顧慮，包括川普政府對負責外援的聯邦機構「美國國際開發總署」（USAID）進行大裁員；上週，布林克投書《底特律自由新聞報》（Detroit Free Press）坦言，與川普政府政策分歧，促使她掛冠求去。

18日，布林克在CBS新聞節目《面對全國》（Face the Nation）中說，她請辭駐烏大使，肇因於川普政府上台後施壓受害國烏克蘭、而非侵略國俄羅斯的政策，「我完全同意這場戰爭需要結束，但我認為，不惜一切代價的和平根本不是和平，而是姑息綏靖，而歷史的教訓告訴我們，姑息綏靖只會帶來更多戰爭。」

美國國會聯邦眾議員任期2年，下一次改選是2026年期中選舉。密州第7國會選區涵蓋該州首府蘭辛（Lansing），該選區的聯邦眾議員席次，曾長年由共和黨人把持，今年初才就職的現任聯邦眾議員巴瑞特（Tom Barrett）就是共和黨人，但巴瑞特之前的該選區聯邦眾議員是民主黨人絲拉金（Elissa Slotkin）。絲拉金去年大轉戰聯邦參議員。

美國無黨派網站「庫克政治報告」（The Cook Political Report）將密州第7國會選區，列為民主、共和兩黨勝負難分的搖擺區。

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