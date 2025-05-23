不甩停戰呼籲 以色列總理狠批英法加3國「鼓舞哈瑪斯」

納坦雅胡批評英法加領袖「鼓舞哈瑪斯」。（美聯社）

2025/05/23 15:44

〔編譯孫宇青／綜合報導〕在以色列駐美大使館2名職員遭槍殺之際，以色列總理納坦雅胡22日晚間在社群平台Ｘ發文批評，英、法、加3國領袖要求以國停止軍事進攻加薩，並解除對加薩的人道援助封鎖，這是在「鼓舞哈瑪斯」。

英國《衛報》指出，本週稍早，英國首相施凱爾、法國總統馬克宏和加拿大總理卡尼，譴責以國政府在加薩的「惡劣」行動，並警告除非納坦雅胡改變路線，否則英國及其盟友將採取「具體行動」。

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納坦雅胡在Ｘ發布聲明回應，巴勒斯坦激進組織哈瑪斯想要「摧毀猶太國家」和「消滅猶太民族」，「我永遠無法理解法國、英國、加拿大和其他國家的領袖怎麼會忽視這個簡單的事實」。他直接點名施凱爾、卡尼和馬克宏表示，「當大屠殺兇手、強姦犯、殺嬰犯和綁架犯向你們致謝時，你們就站在正義的反邊」，這不是在推進和平，而是「鼓勵哈瑪斯永遠繼續戰鬥」。

本週稍早，英國外交大臣拉米暫停一項英以的新自由貿易協定談判，稱以國內閣透過驅逐巴勒斯坦人來「淨化加薩」，是令人厭惡、可怕且極端的行徑。此後，英以關係跌至數十年來的最低點，英國也對部分以色列居留者實施制裁。

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