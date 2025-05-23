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    影片曝光！流浪狗戰5隻郊狼45分鐘不退縮 成功找到溫暖新家

    加州洛杉磯郊區布1隻流浪狗杜克（Duke），日前在某戶住家門前勇敢抵抗5隻郊狼襲擊，全程被監視器錄製，影像公開後引起外界矚目。（圖擷自「@RedWave_Press」X）

    加州洛杉磯郊區布1隻流浪狗杜克（Duke），日前在某戶住家門前勇敢抵抗5隻郊狼襲擊，全程被監視器錄製，影像公開後引起外界矚目。（圖擷自「@RedWave_Press」X）

    2025/05/23 16:29

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕加州洛杉磯郊區布1隻流浪狗杜克（Duke），日前在某戶住家門前勇敢抵抗5隻郊狼襲擊，全程45分鐘生死過程全被監視器錄下，影像公開後引起外界矚目，杜克不僅倖存下來，如今還被善心人士領養，迎來全新生活。

    綜合外媒報導，住戶沙廷斯基夫婦住所監視器當地時間6日凌晨錄製畫面可見，有5隻郊狼悄悄逼近當時待在院子流浪狗，將牠包圍、對牠進行撕咬與威嚇，不過流浪犬卻展現驚人的反擊本能，發出低吼聲反擊，還背靠灌木叢，避免遭背後攻擊。

    據了解，流浪犬歷經45分鐘搏鬥後，5隻郊狼最終放棄離開。沙廷斯基夫婦隔日早上發現這段影片後緊急通報相關單位，而仍在社區遊蕩流浪狗2天後被送至奧蘭治郡動物照護中心，並被正式取名「杜克」。

    杜克遭郊狼攻擊影片曝光後引起民眾關注，如今杜克已被善心人士收養開啟新生活。

    「OC動物照護」收容所指出，杜克是拉布拉多與德國牧羊犬混種犬，外型溫馴，性格略帶羞澀但友善。據收容所介紹，牠喜歡和其他狗狗玩耍，也享受在小泳池裡戲水，性格穩定，是理想的家庭夥伴與看門犬。

    報導提及，雖然不少人認為杜克遭到郊狼攻擊，然野生動物專家德米特里（Rebecca Dmytryk）表示，這場對峙更多是一場「犬科動物間的溝通」，從影片中可見，郊狼透過身體語言表現威嚇行為來傳達界限，包括拱背、張大嘴巴或對空猛咬，而杜克以尾巴下垂與坐下等姿態示意順從，郊狼也不再打擾牠。

    杜克不僅倖存下來，如今還被善心人士領養，迎來全新生活。（圖擷取自「OC動物照護」臉書粉專）

    杜克不僅倖存下來，如今還被善心人士領養，迎來全新生活。（圖擷取自「OC動物照護」臉書粉專）

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