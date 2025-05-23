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    普廷證實建俄烏邊境緩衝區 烏批侵略、阻礙和平

    俄羅斯總統普廷（圖中）日前於庫斯克（Kursk）地區與志願者組織代表會面。普廷在該地區視察期間，曾討論在俄烏邊境建立「安全緩衝區」的計畫。（路透）

    俄羅斯總統普廷（圖中）日前於庫斯克（Kursk）地區與志願者組織代表會面。普廷在該地區視察期間，曾討論在俄烏邊境建立「安全緩衝區」的計畫。（路透）

    2025/05/23 13:23

    〔編譯陳成良／綜合報導〕俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）週四（5月22日）表示，俄軍正沿俄烏邊境建立「安全緩衝區」。烏克蘭外交部發言人蒂奇（Heorhii Tykhyi）批評此計畫「具侵略性」，指「俄羅斯是和平的阻礙」。此宣佈正值俄烏預計23日換俘前夕，此乃上週兩國3年來首次在土耳其直接會談的成果。

    美國有線電視新聞網（CNN）報導，普廷在一場政府會議中稱：「已決定建必要安全緩衝區，我軍正解決此問題，敵方火力點受積極壓制。」他並指示須「恢復重建邊境被毀的一切」，助民返鄉。據俄媒報導，普廷將為「重建」計畫另開專會。

    普廷最早於三月視察庫斯克（Kursk）地區時提議建「緩衝區」。22日，俄媒稱普廷在宣稱完全奪回庫斯克後首訪該地。庫斯克代理州長同日指出，利戈夫鎮（Lgov）遭烏「大規模」攻擊，12平民傷。

    美國智庫「戰爭研究所」（ISW）21日報告稱，普廷訪庫斯克時與地方官員討論了緩衝區。有官員請求在烏克蘭蘇梅（Sumy）地區設緩衝區，普廷反問應多深。俄新社（RIA Novosti）引述普廷稱，烏軍正試圖移向俄邊境。

    烏克蘭去年八月曾對俄邊境領土發動二戰後首次地面入侵，一度控制部分區域至上月底，原擬作和平談判籌碼。上週，俄烏代表團三年來首度在土耳其面會，討論停戰並同意各換俘千人。

    克宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）22日證實，俄方已收到烏方提交的換俘名單。烏克蘭總統澤倫斯基同日在X平台表示，正「確認俄方名單細節」，並稱釋放千名俘虜「或許是土耳其會談唯一實際成果」。

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