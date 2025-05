太不真實！夢中驚醒見大貨輪「擱淺家門口」 屋主嚇一跳

2025/05/23 12:26

郭顏慧/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕試想一下,一覺醒來發現一艘總長135公尺的大貨輪就停在你家庭院,船頭幾乎要貼到家門口。一般人可能會以為在作夢,但這件事情本週四就真實發生在挪威一名男子身上。

綜合外媒報導,挪威22日發生這起罕見事故。總長度135公尺長的貨輪「NCL Salten」駛入特隆赫姆峽灣(Trondheim fjord)準備前往挪威西部城鎮歐康格(Orkanger)的路上突然擱淺岸邊,撞進了位於特隆赫姆峽灣臂部的小鎮拜訥塞特(Byneset)居民赫爾柏格(Johan Helberg)的花園,還差點撞到他的房子。

不過,家門有貨輪擱淺這種事情並不足以吵醒睡得正香的赫爾柏格。最先驚醒的是赫爾柏格的鄰居喬根森(Jostein Jorgensen)。喬根森告訴媒體,當時是當地凌晨5點左右,他被船隻全速駛向陸地的聲音驚醒,立刻衝到赫爾柏格家狂按門鈴,但毫無動靜,最後他只好打電話給赫爾柏格才叫醒他。

「門鈴在我最不想開門的時候響了。」赫爾柏格告訴媒體。他說,他被喬根森叫醒後走到窗前一看,驚訝地發現這位大型不速之客。他說:「我不得不彎起脖子才能看到它的頂部,這太不真實了!」在此處住了25年的赫爾柏格也補充,通常船隻經過他家門前時會左轉或右轉進入峽灣,「但這艘船卻徑直向前。」

有報導指出,這艘貨輪撞壞了赫爾柏格家的暖氣管道。不過,赫爾柏格樂觀地表示,原本的結果可能更糟,如果撞上的是旁邊的岩石峭壁,可能就會造成岩石重重的砸向房屋。

據報導,「NCL Salten」為賽普勒斯籍的貨輪,船上有16名船員,包括挪威人、立陶宛人、烏克蘭人和俄羅斯人。目前尚無人員受傷或漏油的報告。警方正在調查這起事件, 特倫德拉格郡警局發言人斯托克(Per Christian Stokke)表示,船上一人已經被確認是此案嫌疑人。警方目前也已經對機組人員進行約談,並討論幾種可能,想弄清是技術故障還是人為因素。

貨輪所屬航運公司北海貨櫃航運公司(NCL)表示,雖有人被列為嫌疑人,但這只是警方正常程序。NCL執行長赫蘭特(Benente Hetland)說,沒有理由相信這是故意的。她表示,已經開始調查原因,她很慶幸無論船員還是附近的人都沒有受傷。

unbelievable! A huge cargo ship stranded outside the city of Trondheim today, only a few meters from a house where people slept pic.twitter.com/UvhOhtxdB5