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    美國小飛機直撞住宅區影像曝光！音樂集團創辦人罹難

    飛機撞擊住宅後起火。（圖擷取自 X ）

    飛機撞擊住宅後起火。（圖擷取自 X ）

    2025/05/23 10:11

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國加州聖地牙哥（San Diego）今日稍早發生一起墜機事故，機上人員全數罹難，多間房屋、多輛汽車嚴重受損，其中一名死者是音樂經紀人，是聖地牙哥創辦聲音才藝集團（Sound Talent Group, STG）共同創辦人。當地緊急部門與警方已將事故地點周邊的民眾全數撤離，墜機原因有待調查。

    綜合外媒報導，美國聯邦航空總署（FAA）指出，墜機事故的機型為賽斯納550（Cessna 550）的小飛機，它在當地時間22日凌晨3時45分墜毀在蒙哥馬利-吉布斯行政機場（Montgomery-Gibbs Executive Airport）附近，飛機上有6人，目前仍在搜尋事故現場尋找屍體，之後才會公布官方傷亡人數與死者身分。

    加州聖地牙哥消防局助理局長艾迪（Dan Eddy）22日在記者會表示，1架私人小飛機墜毀在墨菲峽谷（Murphy Canyon）住宅區，造成15間民宅嚴重受損、10多輛汽車燃燒，飛機上多人喪生，所幸墜機並未導致地面人員傷亡，聖地牙哥警消指出，墜機事故發生時，他們緊急搜索15間受損的住宅，將民眾平安撤出。

    這起事故墜機的影像也被許多網友在社群平台X分享，其中一段影片是飛機撞擊的當下，火光沖天、爆炸頻傳，飛機碎片散落各處，許多汽車與房屋毀損。

    聖地牙哥創辦聲音才藝集團表示，其中一名死者是他們的共同創辦人，另外2名罹難者是員工，集團哀痛表示「我們對失去共同創辦人、同事和朋友深感悲痛。」

    住宅與汽車受損嚴重。（法新社）

    住宅與汽車受損嚴重。（法新社）

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