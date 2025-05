美國小飛機直撞住宅區影像曝光！音樂集團創辦人罹難

2025/05/23 10:11

郭顏慧/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕美國加州聖地牙哥(San Diego)今日稍早發生一起墜機事故,機上人員全數罹難,多間房屋、多輛汽車嚴重受損,其中一名死者是音樂經紀人,是聖地牙哥創辦聲音才藝集團(Sound Talent Group, STG)共同創辦人。當地緊急部門與警方已將事故地點周邊的民眾全數撤離,墜機原因有待調查。

請繼續往下閱讀...

綜合外媒報導,美國聯邦航空總署(FAA)指出,墜機事故的機型為賽斯納550(Cessna 550)的小飛機,它在當地時間22日凌晨3時45分墜毀在蒙哥馬利-吉布斯行政機場(Montgomery-Gibbs Executive Airport)附近,飛機上有6人,目前仍在搜尋事故現場尋找屍體,之後才會公布官方傷亡人數與死者身分。

加州聖地牙哥消防局助理局長艾迪(Dan Eddy)22日在記者會表示,1架私人小飛機墜毀在墨菲峽谷(Murphy Canyon)住宅區,造成15間民宅嚴重受損、10多輛汽車燃燒,飛機上多人喪生,所幸墜機並未導致地面人員傷亡,聖地牙哥警消指出,墜機事故發生時,他們緊急搜索15間受損的住宅,將民眾平安撤出。

這起事故墜機的影像也被許多網友在社群平台X分享,其中一段影片是飛機撞擊的當下,火光沖天、爆炸頻傳,飛機碎片散落各處,許多汽車與房屋毀損。

聖地牙哥創辦聲音才藝集團表示,其中一名死者是他們的共同創辦人,另外2名罹難者是員工,集團哀痛表示「我們對失去共同創辦人、同事和朋友深感悲痛。」

The Cessna 550 plane crashed in San Diego's Murphy Canyon neighbourhood around 3.47am during a period of dense fog.

A huge fireball erupted after the crash, setting multiple homes and cars ablaze. At least 15 properties have been affected.https://t.co/QAxenqSOWk via @MailOnline pic.twitter.com/jN4dr6T4Es