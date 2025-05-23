美國小飛機直撞住宅區影像曝光！音樂集團創辦人罹難

飛機撞擊住宅後起火。（圖擷取自 X ）

2025/05/23 10:11

Máy bay Cessna 550 tư nhân đã bị rơi vào sáng sớm thứ năm tại một khu phố ở San Diego, California.

Theo FAA, có sáu người trên máy bay và không có ai sống sót. Vụ va chạm đã gây ra hỏa hoạn thiêu rụi nhiều ngôi nhà và buộc người dân ở một số khu dân cư phải… pic.twitter.com/JUPZXsYKT1 — Tran Thai Hoa （@Tran_Thai_Hoa） May 23, 2025

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國加州聖地牙哥（San Diego）今日稍早發生一起墜機事故，機上人員全數罹難，多間房屋、多輛汽車嚴重受損，其中一名死者是音樂經紀人，是聖地牙哥創辦聲音才藝集團（Sound Talent Group, STG）共同創辦人。當地緊急部門與警方已將事故地點周邊的民眾全數撤離，墜機原因有待調查。

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綜合外媒報導，美國聯邦航空總署（FAA）指出，墜機事故的機型為賽斯納550（Cessna 550）的小飛機，它在當地時間22日凌晨3時45分墜毀在蒙哥馬利-吉布斯行政機場（Montgomery-Gibbs Executive Airport）附近，飛機上有6人，目前仍在搜尋事故現場尋找屍體，之後才會公布官方傷亡人數與死者身分。

加州聖地牙哥消防局助理局長艾迪（Dan Eddy）22日在記者會表示，1架私人小飛機墜毀在墨菲峽谷（Murphy Canyon）住宅區，造成15間民宅嚴重受損、10多輛汽車燃燒，飛機上多人喪生，所幸墜機並未導致地面人員傷亡，聖地牙哥警消指出，墜機事故發生時，他們緊急搜索15間受損的住宅，將民眾平安撤出。

這起事故墜機的影像也被許多網友在社群平台X分享，其中一段影片是飛機撞擊的當下，火光沖天、爆炸頻傳，飛機碎片散落各處，許多汽車與房屋毀損。

聖地牙哥創辦聲音才藝集團表示，其中一名死者是他們的共同創辦人，另外2名罹難者是員工，集團哀痛表示「我們對失去共同創辦人、同事和朋友深感悲痛。」

The Cessna 550 plane crashed in San Diego's Murphy Canyon neighbourhood around 3.47am during a period of dense fog.

A huge fireball erupted after the crash, setting multiple homes and cars ablaze. At least 15 properties have been affected.https://t.co/QAxenqSOWk via @MailOnline pic.twitter.com/jN4dr6T4Es — Tamra M McDougall （@TamraMcDougall） May 22, 2025

住宅與汽車受損嚴重。（法新社）

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