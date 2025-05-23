綠蠵龜擱淺美國海灘 清除逾0.6公斤附生物後康復中

一隻綠蠵龜日前在北卡羅來納州海灘擱淺，被發現時全身覆滿藤壺、藻類及其他附生生物。（圖擷取自「capehatterasnps」IG）

2025/05/23 10:49

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕一隻綠蠵龜日前在北卡羅來納州海灘擱淺，被發現時全身覆滿藤壺、藻類及其他附生生物，這些附生生物總重超過1.5磅（0.6公斤），海岸資源管理團隊人員表示，經過清理與照護後，目前牠的健康狀況正在改善，逐漸恢復活力。

綜合外媒報導，這隻年幼的雌性綠蠵龜於4月15日被發現擱淺在哈特拉斯角國家海岸，路過民眾立即通報擱淺專線。海岸資源管理團隊隨即趕到現場，隨後送往北卡羅來納州羅諾克島水族館的海龜協助與復健中心接受治療。

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海岸資源管理團隊官方說明，這隻小綠蠵龜身上覆滿「附生生物」（epibiota），包括藤壺、藻類和其他海洋生物，經動物專家清理後，綠蠵龜體重從原本的7.5磅（約3.4公斤）減至略高於6磅（約2.7公斤），證實所附生物逾1.5磅（0.5公斤）。

水族館發言人22日表示，這隻綠蠵龜已被工作人員取名為「Confetti」，並持續接受照護與餵食，儘管牠仍然很瘦，不過已恢復進食，狀況逐漸好轉，未來將繼續接受增重與進一步的醫療管理。

據了解，附生生物是寄居於其他生物表面的生物，包括動物與植物2類。據喬治亞州海龜中心提及，雖然有些附生生物，例如藤壺和藻類可能無害，但其他一些則可能對海洋生物有害，當過多的附生生物附著在海龜殼上時，會使海龜的遷徙和游泳更加困難，並導致感染。

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