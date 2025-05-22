查哥斯主權移交案峰迴路轉！英法院迅速解禁 協議簽署在即

儘管查哥斯（Chagossian）原島民代表22日在倫敦高等法院外示威，其法律挑戰一度成功阻擋主權移交協議，但法院稍晚推翻禁令，允許協議繼續進行。圖為一名示威者手持英國護照。（歐新社）

2025/05/22 21:07

〔編譯陳成良／綜合報導〕英國高等法院於22日晚間出現戲劇性轉折，法官張伯倫（Mr Justice Chamberlain）推翻了僅數小時前由另一位法官針對查哥斯群島（Chagos Islands）主權移交模里西斯（Mauritius）協議所頒布的緊急禁制令。英國政府對此決定表示歡迎，並表示已準備好立即簽署這份對英國國家安全至關重要的協議。

BBC報導，法官張伯倫在解除禁令時指出：「臨時救濟（指禁制令）的批准或持續將使公共利益及英國的利益受到實質性損害，這些構成了反對持續臨時救濟的強烈公共利益理由。」英國政府發言人隨後表示，此協議「對於保護英國人民與我們的國家安全至關重要」。

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代表英國外交、國協暨發展事務部的律師伊迪爵士（Sir James Eadie）在法官作出裁決後立即回應：「我從唐寧街（首相府）得到的指示是，若要在今日簽署，我們必須在下午1點（台灣時間同日晚間9點）前得到決定，所有人都已準備就緒。」顯示政府急於完成簽署的態度。

此協議的簽署之路可謂一波三折。就在同日稍早，高等法院另一位法官古斯（Julian Goose）曾批准由兩名英國籍查哥斯婦女提出的緊急禁制令。她們擔憂一旦模里西斯取得主權，原島民返回家園的權利將受到進一步限制。當時法院命令英國政府暫停任何「結論性或具法律約束力的步驟」以完成主權移轉談判。

根據原協議草案，英國同意將查哥斯群島主權歸還模里西斯，但島上具重要戰略價值的迪戈加西亞（Diego Garcia）美英共用軍事基地，將由英國以至少99年租約形式繼續控制。據悉，英國將為此支付模里西斯約30億英鎊（約台幣1208億元）的費用。此安排先前已獲美國總統川普政府的認可。

查哥斯群島自1814年由英國控制，1965年被從模里西斯分割出來。英國於1960至70年代為興建美軍基地，強制驅逐了約2000名原島民。儘管原島民對此次主權移交協議的協商過程與自身權益保障仍有疑慮，但隨著禁令解除，此延宕數十年的主權爭議及戰略基地的未來安排，似乎即將塵埃落定。

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