美軍跨性別政策急轉彎 陸軍密件曝將改回「出生性別」

美國陸軍近日發布內部指南，將修改跨性別士兵的兵籍資料。圖為美國陸軍國民兵在德州美墨邊境執行任務。（路透）

2025/05/22 19:20

〔編譯陳成良／綜合報導〕《路透》22日獨家披露，根據其取得的一份美國陸軍內部指南，陸軍將修改跨性別士兵的兵籍資料，僅顯示其出生時的生理性別，並詳述一系列旨在將他們逐步逐出軍隊的措施。這份長達14頁的備忘錄明確指出，「指揮官將立即採取措施，更新人事記錄及行政系統，以反映所有個人的生理性別」。

該備忘錄內容呼應了五角大廈2月26日的一份備忘錄，強調陸軍認定個人的性別是「個人一生中不會改變的」。此文件揭示了總統川普）政府在聯邦最高法院本月稍早為五角大廈實施跨性別軍人服役禁令掃除障礙後，打算如何對待數千名跨性別軍人。

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《路透》先前曾於5月8日首度披露五角大廈計畫，最晚將於6月6日開始將未選擇自行離役的跨性別軍人開除，並於5月12日詳述了停止向跨性別軍人提供性別肯定醫療照護的計畫。美國陸軍方面未立即對此發表評論。

除了兵籍資料的變更將由陸軍人力資源司令部執行外，這份最新的陸軍備忘錄還列出了其他措施。指南中規定，在指涉個人時所使用的代名詞「必須反映其生理性別」。文件也提到，「為維持良好秩序與紀律，敬稱（例如，稱呼資深軍官為「長官先生」（sir）或「長官女士」（ma'am））」也需依此標準。此外，進入軍中「私密空間」（如營房、衛浴設施等）的權限，將根據個人的生理性別決定，並要求「指揮官應確保所有此類共享私密空間明確標示為男性、女性或家庭使用」。

官方數據顯示，目前美國現役部隊與國民兵中約有4240名跨性別軍人，但跨性別權益倡議團體提出的估計數字更高。支持LGBTQ+的法律團體「GLAD Law」資深主任李維（Jennifer Levi）批評指出：「目前發布的這些指令充滿報復意味且具侵略性。同時，其發布方式混亂，無疑正損害軍隊的戰備能力。」

川普在重返總統大位後，於今年1月簽署行政命令，推翻了其前任拜登總統時期所實施允許跨性別軍人公開服役的政策。蓋洛普（Gallup）2月份公布的一項民意調查顯示，有58%的美國民眾贊成允許跨性別人士公開在軍中服役，但此支持率相較於2019年的71%有所下降。報導另提及，國防部長赫格塞斯，在文化戰爭議題上抱持保守立場，包括主張取消五角大廈的多元化倡議。

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