華府槍響奪2命！以總理納坦雅胡令全球使館加強戒備

以色列總理納坦雅胡在耶路撒冷舉行記者會，他下令全球以色列使領館加強戒備。（路透）

2025/05/22 17:41

〔編譯陳成良／綜合報導〕以色列總理納坦雅胡22日表示，已指示全球外交使領館加強安全措施。此前，美國華盛頓特區一間猶太博物館外發生槍擊案，一名槍手行兇時高喊「解放巴勒斯坦」，導致兩名以色列使館年輕雇員不幸喪生。

《法新社》報導，納坦雅胡聲明：「我已指令提升全球使領館的維安部署，並加強對國家代表的保護。」他沉痛指出：「我們正目睹反猶太主義，及針對以色列的瘋狂煽動，所付出的可怕代價。」

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遇害的兩名使館職員，經以色列駐美大使萊特（Yechiel Leiter）證實，是一對即將結婚的伴侶。

事件發生於21日晚間，華盛頓首都猶太博物館（Capital Jewish Museum）外，當時館內正舉辦社交活動。社群媒體影片顯示，一名年輕蓄鬍男子被警方帶離時，持續高喊「解放、解放巴勒斯坦」。

以色列總統赫佐格（Isaac Herzog）對罹難者表達「極度悲痛」，並強調：「這起卑劣的仇恨行徑，奪走了生命，但恐怖與仇恨無法擊垮我們，兩國將團結捍衛我方人民。」外交部長薩爾（Gideon Saar）同樣譴責此襲擊，誓言以色列絕不向恐怖屈服。他指出，全球以色列代表持續暴露在高度風險中，尤其此刻，當局正與美方密切聯繫。

納坦雅胡政府中的極右翼官員也紛紛表態。財政部長史莫崔克（Bezalel Smotrich）將槍擊連結到加薩戰爭前哈瑪斯攻擊的「反猶太仇恨」，並強硬聲明：「數千年來，滅絕以色列人民的企圖從未成功，未來也絕不會成功。」

國家安全部長班吉維爾（Itamar Ben Gvir）更指責國內對加薩戰爭的批評者助長了海外反猶太主義氣焰。他嚴厲批評：「受害者鮮血沾在他們手上，因為這些以色列內部卑劣政客指控以色列國防軍士兵『以殺害兒童為樂』。」

此言論顯然影射左翼政治人物、在野民主黨黨魁戈蘭（Yair Golan）此前指控以色列「走向賤民國家」、「正常國家不會以殺害嬰兒為嗜好」，並因此引發爭議。

戈蘭22日透過社群平台X反擊，稱實際上是納坦雅胡右翼政府「正在煽動反猶太主義，導致以色列外交空前孤立，全球猶太人身陷險境」。

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