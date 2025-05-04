下暴雨出航！貴州2遊船翻覆已3死60傷14失聯 習近平說話了！

貴州省黔西市一景區4日驚傳2艘遊船翻覆。（圖翻攝自X平台）

2025/05/04 23:36

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕目前正值中國五一長假，旅遊正熱，但貴州省黔西市一景區今天（4日）驚傳游船翻覆事故，造成約莫70人落水，最新消息指出已知有3人罹難、60人送醫救治，還有14人失聯。針對這起意外，中國國家主席習近平也發聲做出指示。

綜合中媒報導，事發於貴州黔西新仁苗族鄉化屋村的景區「烏江源百里畫廊」，4日下午4點40分左右發生暴雨，2艘遊船翻覆，網上瘋傳據稱是意外發生前在出事船艙內部拍攝的影片，可以看到當時雨勢和風勢極大，且船客似乎都沒有穿上救生衣，尚不清楚為何在如此惡劣的天氣仍安排遊客上船出航。

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旅義華僑作家李穎則在X平台分享另外一段事故發生後，附近民眾拍到多輛救護車往事故地點急駛的影片。官方起初宣稱事故造成包括船員在內約70人落水，4日晚間7點打撈搜救出50多人。不過中網上有疑似在場目擊的網友宣稱，不只2艘翻船，而是翻了4艘，恐怕得有上百人落水。

《新華社》、《人民日報》等中官媒則在4日晚間10點44分左右通報最新消息，目前已知此次事故造成3人死亡、60人送醫救治，另有14人失聯，持續搜救中。官媒稱，習近平高度重視此事並做出指示，「要千方百計搜救落水人員，全力救治傷員，妥善做好遇難人員善後及家屬安撫等工作。近期，有些地方接連發生安全事故造成群死群傷，各地區和相關部門要深刻汲取教訓。」

中國國務院總理李強也做出批示，要求全力以赴搜救失聯人員、救治傷員，切實做好家屬安撫、善後處置和事故調查處理等工作，「五一假期接近尾聲，要進一步督促指導各地各有關方面狠抓安全生產責任落實和安全管理措施落地，突出重點場所、重點領域，全面排查消除風險隱患，堅決防範遏制各類重特大事故發生。」

網上瘋傳據稱是意外發生前在出事船艙內部拍攝的影片，可以看到當時雨勢和風勢極大，且船客似乎都沒有穿上救生衣。（圖翻攝自X平台）

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