川普再出招！ 揚言撤銷哈佛大學免稅地位

哈佛大學。（美聯社檔案照）

2025/05/02 21:05

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國總統川普與知名學府哈佛大學，就該校治理和招生政策槓上，雙方關係緊繃。川普2日發文再度揚言，將撤銷該校的免稅地位。

川普2日在自家社群媒體發文，「我們將拿掉哈佛的免稅地位，這是他們應得的！」不過川普並未指明，將何時採取行動。哈佛大學尚未回應川普這篇發文。

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哈佛大學上月初收到政府列出多項要求，包括結束其「多元、公平及包容（DEI）」計畫，配合移民主管機關過濾國際學生，改革招生和聘用政策，停止根據種族、膚色、國籍或相關因素之考量招收或聘用人員，以維持獲得聯邦補助資格。哈佛拒絕接受，22億美元聯邦政府補助金因此遭凍結，該校4月底為此控告川普政府。

川普日前就曾揚言，「若哈佛繼續推動政治、意識形態和受恐怖主義啟發或支持的『病態』，或許就應該失去稅務免除地位，以政治實體身分課稅」。

依照美國稅務法，總統不得干預聯邦稅務機關決策，因此，目前還不清楚，川普2日發文是他自己的決定，或者意指國稅局針對哈佛大學稅務地位的評估已經結束。

川普1日在阿拉巴馬大學畢業典禮上發表致詞演說，再度把矛頭指向哈佛，表示「美國歷史下一篇章，將不會由『哈佛紅報』（Harvard Crimson，哈佛學生報）來寫，而是你們，紅潮」。阿拉巴馬大學美式足球隊名為「紅潮（Crimson Tide）」。

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