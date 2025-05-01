中國滲透比利時 利用地方首長監視反中議員

中國情報機關試圖藉比利時地方首長，監視該國反中議員。（路透檔案照）

2025/05/01 20:04

〔編譯管淑平／綜合報導〕比利時媒體4月30日報導，中國情報機關試圖利用比利時一名地方首長，監視出身同一地方政壇、曾多次批評中國新疆人權的該國「生態黨（Ecolo）」共同主席寇拉提（Samuel Cogolati）。

《政客（Politico）》歐洲版4月30日引述《晚訊報（Le Soir）》等多家比國媒體報導，中國情報單位2020年接觸寇拉提政治對手、當時擔任列日省於伊市（Huy）市長的多佐涅（Eric Dosogne），要他監視寇拉提。

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多佐涅因城市友誼協議，與中國政府往來密切。比國情報單位監聽發現，中國情報單位找上多佐涅後，曾至少兩度警告他外國干預和間諜風險，之後也警告寇拉提和法語區社會黨（PS）主席馬格內特（Paul Magnette）這起威脅。

寇拉提曾任比利時國會議員，和跨國「對華政策跨國議會聯盟（IPAC）」成員，在國會支持譴責中國迫害新疆維族人權的決議案，2021年遭北京制裁。他也力阻中國阿里巴巴集團在比國列日設物流中心，並推動限制中國華為參與該國第五代行動通訊網。

他和多佐涅都出身於伊市，活躍於當地政治，該市也是歐洲最大藏傳佛教中心之一，流亡西藏精神領袖達賴喇嘛曾多次造訪當地。

去年3月美國司法部公布報告，指與中國國安部有關連的駭客攻擊行動，對象除了美國，還包括對華政策跨國議會聯盟中的「每一個歐盟成員」，包括寇拉提。

中央社報導，多佐涅同意幫中國監視寇拉提，因此兩度遭比國國安單位約談。他2017年接受中國駐比利時大使館贊助機票，訪問南京參加人權論壇時，曾盛讚中國人權的進步。多佐涅未回應比國媒體詢問有關監視寇拉提一事的報導，但是透過聲明強調，從未與中國官員談過寇拉提。

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