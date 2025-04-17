美客機「引擎卡兔子」噴橘色火球 159人緊急返航

美聯航一架客機引擎因卡進一隻兔子而發生引擎起火意外，所幸整架飛機平安返航。（本報合成，擷取自@yegwave/IG）

2025/04/17 11:22

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國聯合航空（United Airlines）一架波音737-800客機於13日原定飛往加拿大艾德蒙頓國際機場，不料起飛後發生引擎起火意外，兇手疑似是一隻兔子。當時，飛機劇烈震動嚇壞機上乘客，緊急返航並安全降落，所幸機上159人均安。

據《ABC NEWS》報導，當地時間13日晚間7時左右，美聯航UA2325航班載有153名乘客及6名機組人員，從科羅拉多州丹佛國際機場起飛不久，其中一個引擎突然起火。機組人員通報狀況後，飛機緊急返航並於當晚8點05分左右安全抵達丹佛機場。

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機師推測引擎火警疑似由兔子闖入所致，事後聯合航空也透過聲明表示，「我們自丹佛飛往艾德蒙頓的UA2325航班已安全返回，以應對可能的野生動物撞擊情況。」

美國聯邦航空管理局（FAA）指出，僅2024年就已記錄超過2萬起飛機與野生動物的碰撞事件，其中多數為鳥類，涉及兔子的僅有4起。

機上乘客捕捉到機翼起火的畫面，表示事發當時聽到一聲巨響，飛機隨後開始劇烈搖晃，引擎不時出現回火現象，並伴隨火球噴出。事後，所有乘客被安排搭乘另一架班機繼續行程。

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