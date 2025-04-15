女乘客「突感窒息」強開首爾航空班機逃生門 起飛急煞嚇壞200多人

南韓廉航「首爾航空」一架班機15日上午發生驚魂事件。圖非當事班機。（圖翻攝自首爾航空官網）

2025/04/15 18:03

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓廉航「首爾航空」（Air Seoul）一架班機今天（15日）上午發生驚魂事件，一名女乘客在飛機起飛前竟然強行打開機艙逃生門，班機緊急停煞，嚇壞飛機上200多名乘客，隨後該班機宣布停止起飛，乘客只能轉搭其他航班。

綜合韓媒報導，事發於當地時間上午8點15分（台灣時間15日上午7點15分），機上載有202名乘客的首爾航空RS902航班，預定從濟州島飛往首爾金浦國際機場。不過在該班機沿滑行道前往跑道準備起飛時，機艙右側的逃生門突然被打開，緊急逃生充氣梯彈開，整架飛機急煞，嚇壞所有乘客。

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所幸整起事件只是有驚無險，當事班機後來被拖回停機坪並停飛，所有乘客安全下機，但只能轉搭其他航班。初步調查指出，強行打開機艙逃生門的是一名30歲左右的女乘客，女子疑似有密閉恐懼症，宣稱自己當下忽然有窒息感，於是跑道逃生口打開門想要呼吸新鮮空氣，據稱她曾接受過精神治療。

目前該名乘客已依違反《航空安全法》被逮捕，濟州航空局、國家情報院、警方等相關部門正在進一步調查。

2023年5月，韓亞航空一架載有194名乘客、從濟州島飛往大邱的班機也發生乘客打開機艙門的事件，後續該乘客依《航空安全法》判處3年監禁，獲緩刑5年。

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