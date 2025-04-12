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    不只中國公民參戰援俄 外媒爆：北京軍官在俄軍戰線後方吸取戰術

    圖為烏克蘭安全局9日公布被俘中國公民的審訊內容和照片、文件。（歐新社）

    圖為烏克蘭安全局9日公布被俘中國公民的審訊內容和照片、文件。（歐新社）

    2025/04/12 18:34

    吳裕堯／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭總統澤倫斯基日前透露，約有150多名中國公民在烏克蘭境內幫俄羅斯打仗。外媒爆料，100多名幫助俄羅斯軍隊的中國公民都是傭兵，似乎和中國政府無直接關係。不過，有美國官員指出，中國有軍官在北京批准下進入俄羅斯戰線後方，以從戰爭中吸取經驗和戰術。

    《路透》報導，2名熟悉美國情報的美國官員和1名前西方情報官員說，100多名在烏克蘭為俄羅斯軍方作戰的中國公民都是傭兵，他們似乎與中國政府沒有直接關係。然而，這名前情報官員告訴《路透》，中國軍官在北京的批准下，一直在俄羅斯戰線後方的戰區，從戰爭中吸取戰術和經驗。

    烏克蘭軍隊日前在東部俘虜隨俄羅斯軍隊作戰的中國士兵。總統澤倫斯基9日進一步透露，大約155名中國公民正在烏克蘭境內幫俄國打仗。一名被俘的中國公民甚至說，到烏克蘭作戰之前，從來沒拿過武器。

    《基輔獨立報》9日、10日兩天，根據烏克蘭安全局（SBU）9日公布的首次審訊內容和照片，以及消息人士說法報導此事。根據該報所見烏克蘭情報文件，到4月初為止，至少163名中國公民加入俄國武裝部隊，另有文件顯示出其中13名中國人的照片、護照資料等。

    澤倫斯基說，「我們正在收集情報，我們相信還有更多人」；烏克蘭也正在了解，這些受招募的中國公民，是否奉北京的指示。

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