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    多明尼加夜店坍塌增至113死 多位名人官員遇難

    多明尼加首都一間知名夜店發生天花板崩塌事故，造成至少113人死亡，逾255人受傷。（美聯社）

    多明尼加首都一間知名夜店發生天花板崩塌事故，造成至少113人死亡，逾255人受傷。（美聯社）

    2025/04/09 22:17

    李秋明／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕多明尼加首都聖多明各（Santo Domingo）知名夜店「Jet Set」8日發生屋頂坍塌事故，釀成慘重傷亡，死亡人數至今已升至113人，逾255人受傷，而罹難者當中目前僅有32人的身分得到確認。

    歌手、球星、名醫罹難 身分確認

    《美聯社》報導，多明尼加當地媒體指出，事故發生至今僅有32名死者的身分被確認，其中包含了事發前正在表演的歌手佩雷斯（Rubby Perez）與薩克斯風吹奏者索利斯（Luis Solis），另外還有心臟病專家、政府建築師、退休警官、軍官、調酒師與銀行高管等人。

    多明尼加棒球聯盟發言人特雷羅（Satosky Terrero）說，前MLB投手多特爾（Octavio Dotel）與當地棒球員卡布瑞拉（Tony Enrique Blanco Cabrera）也不幸喪生。

    女省長瓦礫下向總統通報災情 送醫不治

    多明尼加西北部省分蒙特克里斯蒂（Montecristi）的省長、前MLB明星球員克魯茲（Nelson Cruz）的妹妹內爾西（Nelsy Cruz）也是遇難者之一，她被壓在瓦礫堆下時，還透過電話向總統阿比納德爾（Luis Abinader）通報了災情，但送醫後傷重不治。

    目前仍不清楚天花板為何坍塌，也不清楚Jet Set上一次進行安全檢查是甚麼時候，Jet Set則在聲明中表示，正與當局合作調查案情。

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