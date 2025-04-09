H5N1禽流感人類死亡首例 墨西哥三歲女童多重器官衰竭身亡

墨西哥衛生部證實，該國出現首起人類感染H5N1禽流感死亡案例，死者為北部科阿韋拉州一名三歲女童。（路透）

2025/04/09 12:14

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕墨西哥衛生部證實，該國出現首起人類感染H5N1禽流感死亡案例，死者為北部科阿韋拉州一名三歲女童。她於當地時間週二凌晨因呼吸道併發症引發多重器官衰竭不治身亡。

綜合外媒報導，科阿韋拉州衛生部長阿吉雷（Eliud Aguirre）指出，女童是在清晨1點35分病逝，目前衛生單位已展開全面追蹤與檢測，包括對所有與其密切接觸的38人進行病毒檢測，結果皆為陰性。他強調：「我們正密切監控所有接觸者，目前未出現其他病例。」

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墨西哥衛生部在聲明中表示，這是該國首次確認的人類感染H5N1禽流感病例。儘管已知女童感染此病毒，當局仍未掌握其感染源頭，目前正對其居住地周邊的野生鳥類進行採樣與檢測，以釐清病毒傳播途徑。

A型H5N1禽流感近年來在全球禽鳥族群間持續擴散，自2022年起陸續傳播至乳牛群體，美國也出現零星人類感染案例。根據美國疾病管制與預防中心（CDC）數據，過去一年內美國已有70起人類確診病例，實際數字恐被低估。

美國今年稍早也發生類似悲劇。路易斯安那州一名65歲以上、有潛在健康問題的居民，因感染禽流感住院後不治，該患者曾接觸過野鳥與自家染病家禽，但並未傳染他人。墨西哥衛生部強調，目前該國「人際傳播風險仍被認為極低」，將持續密切監控並發布後續疫情進展

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