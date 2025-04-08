為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    南韓6/3總統補選 確定當選即刻就職

    南韓憲法法院上週五通過彈劾罷免尹錫悅，南韓政府今（8）日在首爾光化門政府首爾辦公室召開例行國務會議，確定將於6月3日舉行第21屆總統選舉，並將當天指定為臨時公休日。（歐新社）

    南韓憲法法院上週五通過彈劾罷免尹錫悅，南韓政府今（8）日在首爾光化門政府首爾辦公室召開例行國務會議，確定將於6月3日舉行第21屆總統選舉，並將當天指定為臨時公休日。（歐新社）

    2025/04/08 11:43

    黃邦平／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕南韓憲法法院上週五（4日）通過彈劾罷免總統尹錫悅，南韓政府今（8）日在首爾光化門辦公室召開例行國務會議，確定6月3日（星期二）舉行第21屆總統選舉，當天放假一天以便選民投票，由於是缺位補選，確定當選便立刻就職。

    韓聯社報導，此次總統選舉是因原任總統尹錫悅被免職而舉行，根據南韓憲法，總統職位出缺時，必須在確定原因之日起60天內舉行選舉，選舉50天前公告日期，尹錫悅4月4日經憲法法院裁決彈劾免職，考慮到保障國民參政權，及為選舉做好充分準備所需時間，訂總統職位出缺後第60天的6月3日舉行選舉。

    南韓行政安全部將組成「公明選舉支援情況室」，以支援總統選舉的公正管理，並維持緊急工作體系直到選舉日。代理部長高基東強調：「由於這次選舉是因總統職位出缺而緊急舉行，且備受國民關注，我們將匯集相關部門和地方自治團體的力量，盡全力支援，使選舉比以往任何時候都更加公正透明。」

    此次選舉跟以往不同，例行總統大選在選舉結束後先設交接團隊、規劃新政府，由於這次是因總統職位出缺而舉行選舉，無法安排交接期，總統當選人自確定當選之時，新總統任期立即開始，立刻履行職責。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播