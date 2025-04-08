南韓6/3總統補選 確定當選即刻就職

南韓憲法法院上週五通過彈劾罷免尹錫悅，南韓政府今（8）日在首爾光化門政府首爾辦公室召開例行國務會議，確定將於6月3日舉行第21屆總統選舉，並將當天指定為臨時公休日。（歐新社）

2025/04/08 11:43

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓憲法法院上週五（4日）通過彈劾罷免總統尹錫悅，南韓政府今（8）日在首爾光化門辦公室召開例行國務會議，確定6月3日（星期二）舉行第21屆總統選舉，當天放假一天以便選民投票，由於是缺位補選，確定當選便立刻就職。

據韓聯社報導，此次總統選舉是因原任總統尹錫悅被免職而舉行，根據南韓憲法，總統職位出缺時，必須在確定原因之日起60天內舉行選舉，選舉50天前公告日期，尹錫悅4月4日經憲法法院裁決彈劾免職，考慮到保障國民參政權，及為選舉做好充分準備所需時間，訂總統職位出缺後第60天的6月3日舉行選舉。

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南韓行政安全部將組成「公明選舉支援情況室」，以支援總統選舉的公正管理，並維持緊急工作體系直到選舉日。代理部長高基東強調：「由於這次選舉是因總統職位出缺而緊急舉行，且備受國民關注，我們將匯集相關部門和地方自治團體的力量，盡全力支援，使選舉比以往任何時候都更加公正透明。」

此次選舉跟以往不同，例行總統大選在選舉結束後先設交接團隊、規劃新政府，由於這次是因總統職位出缺而舉行選舉，無法安排交接期，總統當選人自確定當選之時，新總統任期立即開始，立刻履行職責。

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