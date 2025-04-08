南極「奢華」行惹議 伊朗總統革職副手以儆效尤

伊朗副總統達比里（Shahram Dabiri）因在南極旅行的花費太高，遭到總統解職。（路透）

2025/04/08 10:42

〔編譯陳成良／綜合報導〕伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）近日以赴南極進行「奢華」休閒旅遊為由，下令革除了其內閣的國會事務副總統達比里（Shahram Dabiri）的職務，強調在國家經濟面臨嚴峻挑戰之際，此類鋪張行為無法獲得辯護。

根據美國有線電視新聞網（CNN）報導，裴澤斯基安總統在上週六發布的命令中指出，達比里的南極之行既鋪張又無法辯解。總統在文中寫道：「在一個尋求遵循什葉派首位伊瑪目阿里（Imam Ali）價值觀的政府中，且在我們人民承受巨大經濟壓力的時候，政府官員的奢華旅行，即使是個人出資，也是無法辯護的。」

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裴澤斯基安進一步表示，達比里長期的政府工作經歷，並不能免除他遵守「誠信、正義以及我們對人民所做承諾」的義務。總統認為，達比里的行為也違背了所有官員都應堅持的「簡樸生活」原則，尤其是在國家經濟困難時期。

儘管達比里強調行程自費，否認有任何不當行為，但他表示接受總統的決定。

《法新社》報導，最近幾天，社交媒體上分享的一張照片顯示，達比里和妻子在郵輪「Plancius」號前合影。這艘遊輪自2009年以來，一直提供前往南極洲的豪華探險之旅，一家旅行社為8天的旅行定價為每人3885歐元（新台幣約14萬1448元）。

達比里現年64歲，職業是醫生，也是裴澤斯基安的密友，他於8月被任命為副總統。照片發布後，政府面臨強烈批評，裴澤斯基安的幾位支持者敦促他撤掉這名官員。

伊朗政府發言人傑拉尼（Fatemeh Mohajerani）表示，總統解職達比里的決定顯示，「他（總統）與任何人之間沒有所謂的兄弟情誼，他唯一的標準是效能、正義、誠信以及公共利益。」此舉被視為裴澤斯基安展現其整頓綱紀、回應民生疾苦決心的一個信號。

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