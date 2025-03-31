食安問題重創母公司股價 日本SUKIYA近2000家分店3/31起停業5天
日本知名牛丼連鎖品牌「すき家」（SUKIYA）近期陷入食安風波。（美聯社資料照）
郭顏慧／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕日本知名牛丼連鎖品牌「すき家」（SUKIYA）近期陷入食安風波，先是被人爆料位於鳥取縣分店的味噌湯混入老鼠屍體，28日又傳出東京店鋪的商品混入害蟲，引發各界擔憂，連帶導致母公司股價重挫。對此，SUKIYA宣布今（31）日起，全日本近2000間分店暫停營業5天，進行徹底清掃與衛生改善。
綜合日媒報導，SUKIYA近來發生多起異物混入事件，位於鳥取縣一間門市在今年3月22日被消費者踢爆，1月提供給顧客的味噌湯中，竟出現完整的「老鼠屍體」；位於東京都昭島市的分店，則在3月28日遭客人投訴，外帶商品中竟夾雜著「蟑螂屍體」碎片，目前店家已在事發當天自主停業調查原因，同時實施驅除害蟲措施。
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接連發生類似的食安事件後，導致SUKIYA衛生環境遭受各界質疑，不僅如此，SUKIYA的母公司日商善商控股（Zensho Holdings）也受到影響，31日股價重挫多達6.5%。對此，SUKIYA今日在官網與社群平台上宣布，自3月31日上午9點到4月4日上午9點，除部分位於購物中心內的門市外，全國近2000間分店將全面停業5天。
SUKIYA表示，會讓店員在停業期間對店內徹底清潔，並加強防止害蟲、老鼠等外來生物入侵的措施，同時也會深入追查異物混入的具體原因。對於造成顧客與相關人士的擔憂與不便感到抱歉，並強調會徹底執行對策，努力恢復外界信賴，「對於給顧客及相關人士帶來極大困擾與不安，我們深表歉意。」
另據日媒指出，這是SUKIYA首次在全國範圍內同時停止營業。
鳥取県·東京都の店舗における異物混入について、改めて深くお詫び申し上げます。この状況を重大かつ真摯に受け止めております。— すき家【公式】 （@sukiya_jp） March 30, 2025
3/31（月）9:00〜4/4（金）9:00の間、一部店舗を除く全店を閉店し、安全·清潔な環境の整備に全力を尽くします。
今後ともご愛顧をよろしくお願いいたします。
ゼンショー株が急落、すき家で異物混入新たに判明－全店で一時閉店 https://t.co/UafhShj66P— ブルームバーグニュース （@BloombergJapan） March 31, 2025