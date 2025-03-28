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    美媒：若台海開戰 關島恐成為中國飛彈襲擊主要目標

    戰機從關島安德森空軍基地起飛。（法新社檔案照）

    戰機從關島安德森空軍基地起飛。（法新社檔案照）

    2025/03/28 03:21

    〔中央社〕美媒今天報導，五角大廈表示，若台海發生戰爭，位於太平洋的美國海外屬地關島恐成為中國飛彈襲擊的主要目標。人在印太地區訪問的美國防長赫格塞斯也說，關島美軍是美國在亞洲軍力投射的前線部隊。

    華盛頓時報（Washington Times）一篇發自關島安德森空軍基地（Andersen Air Force Base）的報導指出，根據有關中國戰爭計畫的情報評估，美國國防官員表示，駐有轟炸機、戰機、無人偵察機及軍艦的關島機場及港口將在戰爭初期階段遭到摧毀。

    島上有近17萬美國公民的關島是重要軍事樞紐，位於夏威夷以西4000英里（約6400公里），距離菲律賓約1500英里。關島目前有美軍大型飛彈及炸彈儲存設施、海軍艦艇及潛艦、空軍輪調部署的轟炸機，以及陸軍飛彈防禦系統。

    一名美國國防官員表示，本週簡報揭露，若台海發生戰爭，關島將在初期階段成為解放軍飛彈攻擊的目標。

    根據報導，中國在這場戰爭的目標是於14天內併吞台灣。台灣距離中國東南沿海約100英里。

    目前正在印太地區訪問的美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）繼訪問夏威夷後，今天造訪關島時表示，關島的主要飛彈防禦建設是美國總統川普（Donald Trump）推動「黃金圓頂」（Golden Dome）國家飛彈防禦系統計畫的典範。

    赫格塞斯與關島官員會面後表示：「我們將（從關島的防禦系統）獲取許多經驗，並將其應用至美國本土的防衛。」

    位處印太地區的關島是美國最西端領土，島上約有6400名美軍派駐。五角大廈正斥資73億美元（約新台幣2416億元）投資關島軍事建設，為期至2028年。

    為反制中國飛彈攻擊，美國空軍採取敏捷作戰部署戰略，將區域內戰機分散到由較小機場組成的網絡。

    根據五角大廈對中國軍力的最新報告，解放軍可利用彈道及巡弋飛彈攻擊關島美軍基地。報告也指出，包括航艦在內的多個解放軍海軍戰鬥群已部署在關島附近。

    另一方面，赫格塞斯示警，關島附近的太平洋島國正面臨中國日益加劇的侵犯行為。美國與盟邦站在同一陣線，抵禦中國侵犯行為。

    他說，「任何對這些島國的攻擊就是對美國的攻擊」，並強調美軍在設法嚇阻中國的同時，也必須為戰鬥做準備。「我們不尋求與共產中國開戰，但我們的責任是要確保我們做好準備」。

    赫格塞斯也告訴駐關島美軍，他們是美國在亞太地區軍力投射的「前線部隊」（the tip of the spear）。「你們位處危險地帶…你們是美國軍力投射的平台，美國民眾仰賴你們」。

    赫格塞斯今晚抵達菲律賓馬尼拉，預計明天拜會菲國總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.），接著將訪問日本。

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