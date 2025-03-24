向中國提「擴大進口日本米」 日外相岩屋毅遭炎上撻伐

日本外相岩屋毅日前在日中經濟高層對話，向中國提出「擴大進口日本大米」的要求，消息一出，引發日本各界譁然。（資料照，歐新社）

2025/03/24 17:55

相關新聞報導：日本將釋21萬噸儲備米抑價 千葉稻農爆：中國人大量收購囤米轉賣

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本米價持續攀升，儘管日本政府已宣布在3月釋出21萬噸「儲備米」進入市場，但仍有不少消費者因擔憂主食短缺選擇囤米，甚至還有發生許多在日中國人故意大量收購稻米，試圖轉賣牟利的情況。然而，日本外相岩屋毅日前向中國提出「擴大進口日本大米」的要求，消息一出，引發日本各界譁然。

請繼續往下閱讀...

綜合日媒報導，日本外相岩屋毅在本月22日，與南韓外交部長趙兌烈、中國外交部長王毅，一起參加在東京舉行的3國領袖峰會，會後日本與中國時隔6年，再次舉行「日中經濟高層對話」。日媒指出，北京當局因日本福島第一核電廠在2023年排放含氚廢水入海，而暫停禁口日本水產一事上，本次會中雙方確認了恢復進口的相關進展。

不僅如此，岩屋毅還向中方提出，恢復進口日本牛肉，以及擴大進口日本大米。然而，日本國內從去年開始出現米荒，加上民眾對白米短缺的擔憂及對米價長期上漲的預期，造成消費者囤積白米，進而導致米價居高不下，日本政府為增加市場上大米流通量、降低銷售價格，在今年3月首度動用21萬噸政府儲備米。

因此岩屋毅提出的要求曝光後，立即在引發不少日本網友炎上，眾人紛紛發文痛斥，「親中親到想毀了日本？」、「我猜日本人最後會被迫吃進口的便宜中國米」、「明明日本國民正在哀嘆大米太貴，還打算追加傷害」、「在賣給中國前，首先應該讓日本人吃得上米」、「當有1億人正在挨餓，我們要如何才能提供給14億人糧食？」

毒々しい食品を平気で販売する中国文化



こんなものが日本に輸入されたらたまったもんじゃないと話題に☺️



プラスチック米 外務大臣 中国発表の訂正要求 pic.twitter.com/cWVJOurXnl — mizarou（ミザロー） 元大手パチンコ企業部門長元FCオーナー今はフリーランスSE兼サラリーマン （@code_economy） March 23, 2025

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法