日本將釋21萬噸儲備米抑價 千葉稻農爆：中國人大量收購囤米轉賣

日本稻米自去年8月爆發米荒，近日爆出有中國人試圖搜刮稻米轉賣。稻米示意圖。（路透資料照）

2025/02/17 16:42

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本米價持續攀升，農林水產大臣江藤拓昨（16）日宣布，政府將釋出21萬噸「儲備米」進入市場，以穩定供應、抑制價格。然而，千葉縣部分稻農受訪時透露，近期有數名中國人向農家大量收購稻米，試圖轉賣牟利，引發關注。

據《朝日電視台》報導，千葉縣伊勢市稻農藤平正一表示，多名中國人日前曾登門詢問購米，甚至開出「有多少就買多少」的條件。當藤平詢問用途時，對方坦承計畫將稻米分成5公斤包裝，在橫濱唐人街轉賣。

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不僅如此，其他米農也指出，近期確實有中國人以轉售為目的，試圖向農家大量收購稻米。不過，這些米農大多與固定常客合作，或透過直銷通路販售，因此紛紛拒絕這類買家。

自2024年8月起，日本白米市場出現供應短缺問題，價格創下自2006年農林水產省開始調查以來最高水準，嚴重影響日本民眾生活。「住日代表鄭惠文」昨在臉書發文指出，自己住在日本30年，除了天候因素造成短暫的農作物價格上漲外，印象中從未見過類似情況，「明明農家的生產量是足夠的，但是白米就是消失在市場上」。

「住日代表鄭惠文」表示，上禮拜日本新聞曾報導有21萬噸的米不知去向，當時她便懷疑與中國人有關，沒想到昨日就有消息曝光，印證她的推測，「不全是中國人，但總是中國人！（Not all Chinese, but always Chinese.）」。

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