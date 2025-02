日本將釋21萬噸儲備米抑價 千葉稻農爆：中國人大量收購囤米轉賣

日本稻米自去年8月爆發米荒,近日爆出有中國人試圖搜刮稻米轉賣。稻米示意圖。(路透資料照)

2025/02/17 16:42

李欣潔/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕日本米價持續攀升,農林水產大臣江藤拓昨(16)日宣布,政府將釋出21萬噸「儲備米」進入市場,以穩定供應、抑制價格。然而,千葉縣部分稻農受訪時透露,近期有數名中國人向農家大量收購稻米,試圖轉賣牟利,引發關注。

據《朝日電視台》報導,千葉縣伊勢市稻農藤平正一表示,多名中國人日前曾登門詢問購米,甚至開出「有多少就買多少」的條件。當藤平詢問用途時,對方坦承計畫將稻米分成5公斤包裝,在橫濱唐人街轉賣。

不僅如此,其他米農也指出,近期確實有中國人以轉售為目的,試圖向農家大量收購稻米。不過,這些米農大多與固定常客合作,或透過直銷通路販售,因此紛紛拒絕這類買家。

自2024年8月起,日本白米市場出現供應短缺問題,價格創下自2006年農林水產省開始調查以來最高水準,嚴重影響日本民眾生活。「住日代表鄭惠文」昨在臉書發文指出,自己住在日本30年,除了天候因素造成短暫的農作物價格上漲外,印象中從未見過類似情況,「明明農家的生產量是足夠的,但是白米就是消失在市場上」。

「住日代表鄭惠文」表示,上禮拜日本新聞曾報導有21萬噸的米不知去向,當時她便懷疑與中國人有關,沒想到昨日就有消息曝光,印證她的推測,「不全是中國人,但總是中國人!(Not all Chinese, but always Chinese.)」。

