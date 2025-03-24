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    東航廣西空難3年仍沒答案 中網友：不公布本身就是一種報告

    中國東方航空1架波音737-800客機墜毀在廣西山區，機上123名乘客和9名機組人員全數罹難，3年過去，中國當局至今仍未對這起空難發表最終調查報告。（路透）

    中國東方航空1架波音737-800客機墜毀在廣西山區，機上123名乘客和9名機組人員全數罹難，3年過去，中國當局至今仍未對這起空難發表最終調查報告。（路透）

    2025/03/24 16:58

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕2022年3月21日，中國東方航空1架波音737-800客機墜毀在廣西山區，機上123名乘客和9名機組人員全數罹難，3年過去，中國當局至今仍未對這起空難發表最終調查報告，罹難者家屬和航空業界對事故原因仍一無所知，再度加深蓄意墜毀的猜測，有網友直言，不公布調查結果，本身就是一種報告。

    據《路透》報導，中國東方航空公司MU5735航班，2022年3月21日下午，從昆明起飛，原定飛往廣州，卻在起飛後1小時後，突然高速俯衝，墜毀在廣西梧州；中國航空局就東航MU5735航班空難發布了初步報告和2份週年更新報告，但更新內容只有幾段，沒有提供太多細節，空難3週年仍未發表最終調查報告。

    根據聯合國所轄的「國際民航組織」（ICAO）協調的全球指導方針，要求在空難發生後30天內提交初步報告，以及最好在事發後1年內提交最終報告；否則，調查人員也應於事發週年當天發表聲明。

    《華爾街日報》則曾引述美方初步評估指出，黑盒子數據顯示東航客機是遭人刻意墜毀，中國當局遲遲未公布調查結果，更加深這個質疑；有中國網友也注意到東航空難至今真相仍未揭露，稱「3年……沒有結果？沒人記得嗎？」、「應該要給公眾和受害者家屬一個解釋。」甚至有網友直言：「不公布本身就是一種報告。」

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