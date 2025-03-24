遊新加坡險被性侵！ 台灣女子遭背包客棧員工強吻、襲胸拉床上

一名台灣籍女子日前到新加坡旅行，入住一間位於武吉士（Bugis）的背包客棧，未料遭到一名男員工強吻、襲胸、觸摸私處等性騷擾，甚至險遭對方強拉到床上性侵。武吉士街景示意圖。（彭博資料照）

2025/03/24 16:07

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕一名台灣籍女子日前到新加坡旅行，入住一間位於武吉士（Bugis）的背包客棧，未料遭到一名男員工強吻、襲胸、觸摸私處等性騷擾，甚至險遭對方強拉到床上性侵。新加坡媒體指出，涉案員工為名孟加拉籍男子，目前已落網，並在今（24）日指控嚴重非禮罪，若罪名成立，將面臨2到10年的監禁及鞭刑。

綜合新加坡媒體報導，受害的台灣籍女遊客昨（23）日在社群平台發文，透露自己入住位於武吉士陳桂蘭街（Tan Quee Lan Street）2號一家背包客棧時，遭到一名員工性騷擾，對方先是強吻、觸摸她身體各處，接著企圖強拉她到床上企圖性侵，當下她用盡全力拚死抵抗，才未讓對方得逞，事後為避免其他人受害，她鼓起勇氣去報警。

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報導指出，涉案員工為現年41歲的孟加拉籍男子阿米努爾（Islam Aminul），目前已被警方逮捕，並面臨新加坡刑法中的「嚴重非禮罪」，根據刑事法典第354A（1）節條文，若加害人被確定被判此罪，將面臨有期徒刑2到10年以及鞭打。目前阿米努爾被控後，獲準以1萬新元（約新台幣25萬元）保釋在外，案件將在4月7日再度開庭。

另據女遊客透露，她感到很害怕無法睡覺，也無法再繼續旅行。有網友在她的貼文底下留言爆料，先前也曾在這間背包客棧遇到類似遭遇，並指控當時的員工企圖透過提供免費房間來進行性騷擾。

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