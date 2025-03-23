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    機長忘帶護照！美聯航飛行2小時折返 損失百萬燃油費

    美國聯合航空起飛後折返，因為機長忘記帶護照。示意圖。（路透）

    美國聯合航空起飛後折返，因為機長忘記帶護照。示意圖。（路透）

    2025/03/23 19:22

    黃筱薇／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國聯合航空22日發生一起烏龍事件！編號UA198班機從洛杉磯起飛，原計劃前往中國上海。然而，在飛行約2小時後，飛機突然決定折返並緊急降落在舊金山國際機場，原因竟然是粗心的機長忘記攜帶護照。

    中國《極目新聞》報導，這幾事件發生於3月22日下午，乘客于先生表示，當時機組人員廣播告訴乘客「機長忘記帶護照」，因此必須在舊金山降落以解決問題。突發的情況讓乘客們感到十分困惑，也有乘客是從舊金山到洛杉磯轉機，起飛後又回到舊金山，當機上廣播「Welcome to San Francisco」時，許多人都不禁笑了出來。

    飛機降落後，航空公司發給每位乘客30美元的餐券，並安排乘客滯留在機場約3小時，最終才重新登機。這場「烏龍事件」導致航班延誤了6個小時，原定於3月23日晚上6點30分抵達上海的航班，延誤至3月24日凌晨才抵達。

    此外，由於備降過程中需要釋放燃油來安全降落，業內人士估計，這次備降可能會造成約30萬元人民幣（約新台幣136萬元）的燃油費損失。此事也讓一些乘客因航班延誤而選擇更改行程。

    美國聯合航空的UA198航班從洛杉磯起飛後約3小時，緊急降落在三藩市國際機場。（擷取自《極目新聞》）

    美國聯合航空的UA198航班從洛杉磯起飛後約3小時，緊急降落在三藩市國際機場。（擷取自《極目新聞》）

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