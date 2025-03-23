義大利街頭出沒「恐怖米奇」 強拉遊客合照不給錢就亮刀恐嚇

義大利熱門觀光聖地之一的拿坡里（Naples），當地近期傳出有一隻「恐怖米奇」在街頭四處出沒。（圖擷取自@NotizieFrance 社群平台「X」，本報合成）

2025/03/23 15:51

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕義大利熱門觀光聖地之一的拿坡里（Naples），當地近期傳出有一隻「恐怖米奇」在街頭四處出沒，他會先故意接近觀光客、拉著他們一起合照，接著向他們所要金錢，若對方不給便會直接亮刀威脅，惡行造成其他觀光客人心惶惶。目前當地民眾已向議員投訴此事，議員正與警方採取進一步調查行動。

綜合外媒報導，義大利拿坡里議員波雷利（Emilio Borrelli）指出，近期他接獲不少民眾投訴，許多觀光客在街上閒逛時，有一個穿著迪士尼吉祥物「米奇」（Mickey Mouse，也稱米老鼠）外型布偶裝的人士，會主動跟這些觀光客進行互動，甚至主動靠近、拉著他們一起拍照，接著索要金錢，若不給就會出言恐嚇或亮刀威脅。

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事實上，過去就傳出不少前往歐洲地區旅遊的外國觀光客，都曾在街上或觀光熱門景點遇過穿著布偶裝的人，透過強硬拉著觀光客一起合照，來進一步收取錢財的惡劣情況。如今隨著這隻作法相當激烈、與公開搶劫無異的「米奇」出現，讓觀光客們對此感到十分驚恐，擔心自己哪天會不幸遇上。

波雷利譴責，這隻「米奇」的惡劣行徑已經嚴重影響拿坡里當地的觀光形象，以及觀光客對當地人的信任感，他已將民眾寄來的相關罪證提交給警方，也強調會繼續追查此事。拿坡里警方則表示，不能允許這樣的人在城市旅遊區肆無忌憚地活動，目前已展開調查，「如果指控屬實，我們會將其繩之以法。」

Rubolino e le estorsioni sulle foto con i bambini. Aumentano le segnalazioni sul Mickey Mouse con il coltello che terrorizza via Toledo. Borrelli: “Tante accuse a suo carico, vanno verificate. Potrebbe essere molto pericoloso.” pic.twitter.com/QRR2YmrRiP — Francesco Borrelli （@NotizieFrance） March 18, 2025

Ci stanno arrivando tantissime segnalazioni di questo soggetto che, travestito da Topolino, minaccia ed estorce denaro a turisti e cittadini che si fanno le foto con lui. In alcuni video gli utenti affermato che l'uomo sia anche armato di coltello. pic.twitter.com/leOCwguVhd — Francesco Borrelli （@NotizieFrance） March 16, 2025

「恐怖米奇」會先故意接近觀光客、拉著他們一起合照，接著向他們所要金錢，若對方不給便會直接亮刀威脅，惡行造成其他觀光客人心惶惶。（圖擷取自@NotizieFrance 社群平台「X」）

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