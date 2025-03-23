為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    義大利街頭出沒「恐怖米奇」 強拉遊客合照不給錢就亮刀恐嚇

    義大利熱門觀光聖地之一的拿坡里（Naples），當地近期傳出有一隻「恐怖米奇」在街頭四處出沒。（圖擷取自@NotizieFrance 社群平台「X」，本報合成）

    義大利熱門觀光聖地之一的拿坡里（Naples），當地近期傳出有一隻「恐怖米奇」在街頭四處出沒。（圖擷取自@NotizieFrance 社群平台「X」，本報合成）

    2025/03/23 15:51

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕義大利熱門觀光聖地之一的拿坡里（Naples），當地近期傳出有一隻「恐怖米奇」在街頭四處出沒，他會先故意接近觀光客、拉著他們一起合照，接著向他們所要金錢，若對方不給便會直接亮刀威脅，惡行造成其他觀光客人心惶惶。目前當地民眾已向議員投訴此事，議員正與警方採取進一步調查行動。

    綜合外媒報導，義大利拿坡里議員波雷利（Emilio Borrelli）指出，近期他接獲不少民眾投訴，許多觀光客在街上閒逛時，有一個穿著迪士尼吉祥物「米奇」（Mickey Mouse，也稱米老鼠）外型布偶裝的人士，會主動跟這些觀光客進行互動，甚至主動靠近、拉著他們一起拍照，接著索要金錢，若不給就會出言恐嚇或亮刀威脅。

    事實上，過去就傳出不少前往歐洲地區旅遊的外國觀光客，都曾在街上或觀光熱門景點遇過穿著布偶裝的人，透過強硬拉著觀光客一起合照，來進一步收取錢財的惡劣情況。如今隨著這隻作法相當激烈、與公開搶劫無異的「米奇」出現，讓觀光客們對此感到十分驚恐，擔心自己哪天會不幸遇上。

    波雷利譴責，這隻「米奇」的惡劣行徑已經嚴重影響拿坡里當地的觀光形象，以及觀光客對當地人的信任感，他已將民眾寄來的相關罪證提交給警方，也強調會繼續追查此事。拿坡里警方則表示，不能允許這樣的人在城市旅遊區肆無忌憚地活動，目前已展開調查，「如果指控屬實，我們會將其繩之以法。」

    「恐怖米奇」會先故意接近觀光客、拉著他們一起合照，接著向他們所要金錢，若對方不給便會直接亮刀威脅，惡行造成其他觀光客人心惶惶。（圖擷取自@NotizieFrance 社群平台「X」）

    「恐怖米奇」會先故意接近觀光客、拉著他們一起合照，接著向他們所要金錢，若對方不給便會直接亮刀威脅，惡行造成其他觀光客人心惶惶。（圖擷取自@NotizieFrance 社群平台「X」）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播