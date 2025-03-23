要法官「去前線報到」！美防長為跨性別禁令挑戰司法權威

美國國防部長赫格塞斯（右）嘲諷法官「不懂作戰」；左為美國總統川普。（路透）

2025/03/23 13:16

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統川普政府與聯邦司法系統的緊張關係持續惡化。路透報導，國防部長赫格塞斯 （Pete Hegseth） 22日公開嘲諷阻止跨性別從軍禁令的聯邦法官，暗指對方濫權干涉軍事事務。

由前民主黨總統拜登任命的華盛頓特區聯邦地區法官雷耶斯 （Ana Reyes） 日前裁定，川普1月27日簽署的「禁止跨性別者從軍」行政命令，可能違反美國憲法保障的平等權利原則。該行政命令是川普針對跨性別美國人合法權利採取的一系列行動之一。

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赫格塞斯在社群平台X上發文，嘲諷地稱呼雷耶斯為「雷耶斯指揮官」，諷刺她對軍事決策指手畫腳。

他寫道：「既然『雷耶斯法官』現在成了頂級軍事策畫者，她可以早上六點到班寧堡向我們的陸軍遊騎兵指導如何執行高價值目標突襲。之後，雷耶斯指揮官還能轉往布拉格堡，訓練我們的綠扁帽進行反叛亂作戰。」

自川普今年一月重返白宮以來，其政府與聯邦司法體系的衝突日益加劇，多位法官的裁決阻止了川普政府推行的政策。同時，有關法官人身安全的疑慮也顯著增加。近期川普、億萬富豪顧問馬斯克 （Elon Musk） 、司法部長邦迪 （Pam Bondi） 等政府高層，頻頻對法官發動言語攻擊。

川普18日曾呼籲彈劾一位審理遣返航班訴訟的法官，稱其為「激進左派瘋子」和「麻煩製造者」，此舉引發美國最高法院首席大法官罕見發聲譴責總統的不當言論。

目前，聯邦法院正在審理超過百起挑戰川普政府政策的訴訟，部分法官已發布全國性禁制令，阻止包括限制出生公民權在內的多項政策。

赫格塞斯身為退伍軍人、也是前福斯新聞主持人，上任後將文化戰爭議題列為首要任務，包括禁止跨性別從軍及廢除軍中多元、公平與共融 （DEI） 政策。在他接掌五角大廈後，川普先後解除了參謀首長聯席會議主席布朗將軍（首位非裔主席）和首位女性海軍作戰部長的職務。赫格塞斯曾公開質疑布朗將軍是否僅因種族因素獲得該職位。

軍方於2月11日宣布不再接納跨性別者入伍，並停止為現役軍人提供性別轉換相關醫療服務，隨後宣布將開除現役跨性別軍人。

在雷耶斯法官審理的訴訟中，原告主張該禁令違法，並引用2020年最高法院裁決，該裁決認定對跨性別者的就業歧視構成非法性別歧視。而川普政府律師則辯稱，軍方有權禁止特定健康狀況者入伍，包括雙相情感障礙 （bipolar disorder） 和飲食失調症患者。

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