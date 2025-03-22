日韓中外長會議 日本：世上無武力片面改變現狀空間

日外相岩屋毅（中）、南韓外長趙兌烈（右）、中國外長王毅（左）出席東京三國外長會議。（歐新社）

2025/03/22 21:59

〔編譯林家宇／綜合報導〕第11次日本、南韓、中國外交部長會議22日於東京舉行。日本外務大臣岩屋毅盼望加速推動今年在日本舉辦的三國領袖峰會，三方也就各項區域安全和民生、經濟事務進行對話，包括重申朝鮮半島無核化重要性。

岩屋毅在會後聯合記者會上，提及與南韓外交部長趙兌烈、中國外交部長王毅皆同意提升三方相互諒解與信任的必要性，並表達對北韓核子、飛彈發展的擔憂，以及與俄羅斯合作所帶來的區域威脅，強調追求在聯合國安全理事會決議之下北韓全面無核化的重要性。

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岩屋毅重申譴責俄羅斯對烏克蘭發動的戰爭，申明世界上沒有藉由武力試圖片面改變現狀的空間。美聯社認為，岩屋毅此話是以微妙的方式同時向中國傳達訊息。

據中國外交部聲明，王毅呼籲三國尊重彼此核心利益，管控矛盾分歧。正值全球面臨美國川普政府關稅壓力之際，王毅說，中日韓「應堅持開放型經濟大方向，共同高舉自由貿易旗幟，堅定維護以規則為基礎的多邊貿易體制」，強調「把亞洲的命運掌握在自己手中」。

趙兌烈在朝鮮半島問題上措辭更為強烈，稱三國在落實聯合國安理會決議的同時，努力促使北韓停止挑釁並實現無核化，要求平壤與莫斯科停止非法軍事合作。在烏俄停火協商之中，北韓絕對不能從非法行動中得到回報。

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