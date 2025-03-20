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    妻子愛看A片自慰！夫怒告離婚 法官不准：這不是理由

    印度法院判決認為太太有權看A片自慰，不能成為先生訴請離婚理由。示意圖。（歐新社檔案照）

    印度法院判決認為太太有權看A片自慰，不能成為先生訴請離婚理由。示意圖。（歐新社檔案照）

    2025/03/20 19:32

    〔編譯管淑平／綜合報導〕印度一名男子稱太太沉迷於看色情影片自慰，向法院訴請離婚，上訴到高等法院，但是仍連吃敗訴。法院19日駁回上訴的判決指出，「自我歡愉不是禁忌」，且女性即使結婚了也擁有自慰權。

    《法新社》20日報導，印度南部泰米爾納德邦（Tamil Nadu）高等法院19日針對此案做出判決，認為妻子看色情影片，並不構成離婚的理由，並指女性擁有自慰權，即使結婚了也不因此失去其性自主權。

    印度社會向來視有女性性行為的話題為禁忌，尤其是已婚婦女被期待要將丈夫與孩子的需求優先性，放在自己需求之前。

    此案原告以妻子的多項行為「殘忍」為由，訴請離婚，這些行為包括，男子宣稱太太看色情影片上癮，還邊看A片邊自慰。男子之前在地方法院敗訴不服，向高等法院提起上訴，但是再度敗訴。

    高院駁回上訴時明白表示，「自我歡愉不是禁忌」，沉迷於色情影片「不是好事」，在道德上也難以說得過去，但是，這並不足以構成法律上的離婚理由。

    判決書說，「男性的自慰行為被視為普遍存在，那麼女性的自慰行為也不應受到污名化」；法官認為，女性即使婚後，依然「是一個個體，具有身為個體、身為女人的基本身分和特質，這一點並不會因為已婚而消失」。

    印度許多地區仍將離婚視為禁忌，平均每100件婚姻中僅1件以離異收場，通常是在家庭或社會壓力下，繼續勉強維持不快樂的婚姻。此外，印度司法案件積案累累，也導致一些離婚訴訟往往需要耗費數年才能判決。

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