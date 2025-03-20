日本東京驚傳1架小飛機「機腹著陸」 幸無人傷亡
日本東京都今（20）日中午一架小型飛機直接以「機腹著陸」的方式降落在大島機場的跑道。（圖擷取自@Akira01AU 社群平台「X」）
李秋明／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕日本東京都今（20）日中午傳出，一架小型飛機未正常放下起落架，直接以「機腹著陸」大島機場的跑道，所幸機師與乘客皆無人受傷。國家運輸安全委員會指出，已將這次事件認定為「航空重大意外」（重大インシデント）。
綜合日媒報導，這起事件發生在今日下午12點40分左右，一架載著1名機師與1名乘客的小型飛機，因不明原因導致飛機未正常放下起落架，直接以機腹降落到東京都的大島機場，幸好機上的2人並未受傷。
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事故發生後，機場立即關閉跑道，並展開機體移除作業，以確保機場運作安全。國家運輸安全委員會則表示，將此次事件認定為「航空重大意外」，並派遣2名事故調查官展開調查，以釐清事故發生原因。
今週お友達と伊豆大島にお遊びに行ってるうちの奥さま。新中央航空今日の夕方便のドルニエ機で調布に帰ってくる予定だったが、大島空港に胴体着陸したターボアロー？のせいで空港閉鎖で欠航に。空港に居たのにその事故を私が送ったLINEで気付くという天然さ。ジェットフォイルで竹芝までw pic.twitter.com/DEB5SqyRSw— Akira U （@Akira01AU） March 20, 2025