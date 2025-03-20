日本東京驚傳1架小飛機「機腹著陸」 幸無人傷亡

日本東京都今（20）日中午一架小型飛機直接以「機腹著陸」的方式降落在大島機場的跑道。（圖擷取自@Akira01AU 社群平台「X」）

2025/03/20 19:21

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本東京都今（20）日中午傳出，一架小型飛機未正常放下起落架，直接以「機腹著陸」大島機場的跑道，所幸機師與乘客皆無人受傷。國家運輸安全委員會指出，已將這次事件認定為「航空重大意外」（重大インシデント）。

綜合日媒報導，這起事件發生在今日下午12點40分左右，一架載著1名機師與1名乘客的小型飛機，因不明原因導致飛機未正常放下起落架，直接以機腹降落到東京都的大島機場，幸好機上的2人並未受傷。

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事故發生後，機場立即關閉跑道，並展開機體移除作業，以確保機場運作安全。國家運輸安全委員會則表示，將此次事件認定為「航空重大意外」，並派遣2名事故調查官展開調查，以釐清事故發生原因。

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