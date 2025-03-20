加薩悲歌再起！以軍空襲封鎖齊下 3天添近500冤魂

3月20日，在加薩走廊南部城市汗尤尼斯（Khan Younis），巴勒斯坦民眾探望遭空襲摧毀的民宅。（路透）

2025/03/20 20:49

〔編譯陳成良／綜合報導〕以色列本週同時重啟地面攻勢與大規模空襲，震撼加薩走廊，並向巴勒斯坦人發出「最後警告」，要求歸還人質並推翻哈瑪斯政權。19日入夜到20日凌晨的連串空襲，至少造成58人死亡，以軍更恢復對加薩北部的封鎖，同時地面部隊已在中部與南部地區推進，擴大安全緩衝區並切斷加薩北部與南部的聯繫，加深了當地的人道危機。

以色列國防部長卡茲（Israel Katz）透過影片直接向「加薩居民」喊話：「這是最後警告。聽從美國總統的建議，歸還人質並推翻哈瑪斯，其他選項將為你們開啟—包括那些想離開的人，可前往世界其他地方。」他所指的是川普總統稍早警告：「加薩人民：美好的未來在等著你們，但前提是不持有人質。如果持有人質，你們就已經死亡！」

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這波攻勢打破了自今年一月以來的相對平靜。據加薩衛生部統計，單單18日一天就有超過400名巴人死亡，大多是婦女和兒童。加薩三間醫院證實，以軍19日入夜後對多處民宅發動空襲，又造成至少58死亡人，死者包括在汗尤尼斯附近阿巴桑卡比拉村（Abasan al-Kabira）的一家人，至少16人罹難，包括一名父親和他的7名子女。

以色列軍方19日正式宣布在加薩中部和南部地區恢復地面行動，以擴大安全區域並在南北之間建立部分緩衝區。軍方同時重新封鎖了加薩北部地區（包括加薩市），禁止居民使用主要公路進出北部，僅允許民眾經由沿海道路前往南部。數小時後，以軍表示攔截了一枚由葉門胡塞武裝組織發射的飛彈。

哈瑪斯表示願意繼續談判，並呼籲國際社會採取行動結束戰爭。然而，該組織一名官員納努（Taher al-Nunu）拒絕以色列重新談判經由埃及、卡達和美國調解達成的三階段協議，他向法新社表示：「哈瑪斯未關閉談判大門，但我們堅持不需要新協議。」停火談判因第1階段於三月初到期後如何繼續而陷入僵局。

以色列和美國尋求改變協議條款，延長第1階段。而哈瑪斯希望進入協議第2階段—建立持久停火並要求以色列從加薩撤軍，同時用剩餘人質換取巴勒斯坦囚犯。政治分析家哈提卜（Ghassan Khatib）指出：「進入第2階段對以色列而言似乎不是選項，因為它涉及在不一定達成消滅哈瑪斯目標的情況下結束戰爭。」

以色列的報復性攻勢已造成近4.9萬名巴勒斯坦人死亡，其中半數以上為婦孺。戰爭高峰期，約九成加薩人口被迫流離失所，整個地區遭受廣泛破壞。數千名以色列抗議者連日聚集在耶路撒冷，指責總理納坦雅胡在不考慮剩餘人質安全的情況下恢復空襲。

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