女老師竟是狼！誘逼少年學生去她家群P 不從就硬上性侵

福廷伯里面臨包括未成年人性侵、兒童性虐待、毒品提供等23項重罪指控。（圖擷取自Instagram@nicholasmatthewfortinberry）

2025/03/21 00:03

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國印第安納州爆發駭人聽聞的校園性侵案，31歲已婚數學教師布蘭妮．福廷伯里（Brittany Fortinberry）涉嫌利用教師身分，脅迫至少10名13到15歲男學生參與集體性行為，更涉及毒品控制、金錢利誘與死亡威脅等多重犯罪手段。

據《紐約郵報》報導，摩根郡當地檢方調查，福廷伯里慣用Snapchat與加密通訊軟體Session傳送裸照與性暗示訊息給男學生，先以100到800美元（約新台幣3299~2萬6000元）利誘學生提供私密照，再升級為實體性侵。多名受害者證實，她會要求男學生戴電影《驚聲尖叫》面具，到她住處群交，還提供大麻等降低受害者戒心。一名13歲受害者說，拒絕發生關係時，福廷伯里仍會強行性侵。

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更令人髮指的是，檢方發現福廷伯里的丈夫全程知情，卻協助掩蓋罪行。據受害學生家長證詞，師丈曾多次威脅「敢告發就屠殺你們」，形成家庭式犯罪結構。檢調還原犯案模式顯示，這對夫妻會鎖定弱勢學生，先以600美元（約新台幣1.9萬元）招待費誘騙多人到宅，再透過暴力毆打、藥物控制及自殺要脅「敢透露細節我就自殺」，長期控制受害者。

案件2024年8月首度接獲舉報，兩名學生指控女師透過Instagram傳送性玩具影片；同年12月又有家長舉報15歲兒子遭侵害。然而，多數家長直到兒童服務部介入調查才知曉案情，暴露校方監管嚴重漏洞。離譜的是，福廷伯里接受偵訊時毫無悔意，竟稱「後悔的是減肥成功，若維持150磅體重就不會惹上麻煩」，扭曲價值觀令辦案人員震驚。

福廷伯里面臨包括未成年人性侵、兒童性虐待、毒品提供等23項重罪指控，全案已進入司法審理階段。教育當局緊急撤銷她教師執照，對涉案兩校啟動全面安全審查。

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