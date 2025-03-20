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    促國鐵民營化 美國國鐵CEO被白宮逼下台

    在高層力促美國國鐵民營化的壓力下，美國國鐵首席執行長賈德納19日宣布辭職。圖為2021年4月30日，時任美國總統拜登在賓州費城的第30街車站出席慶祝美國國鐵50年的活動。（路透檔案照）

    在高層力促美國國鐵民營化的壓力下，美國國鐵首席執行長賈德納19日宣布辭職。圖為2021年4月30日，時任美國總統拜登在賓州費城的第30街車站出席慶祝美國國鐵50年的活動。（路透檔案照）

    2025/03/20 23:59

    〔編譯張沛元／綜合報導〕在美國總統川普力求改變、政府效率部（DOGE）負責人馬斯克放話要將之民營化後，美國國鐵（Amtrak）首席執行長賈德納（Stephen Gardner）19日宣布立即辭職，以確保Amtrak能持續享有當今政府的充分信任與信心。

    賈德納表示，因擔憂無法維持川普政府對Amtrak的支持，他將立即請辭，結束4年多的Amtrak首席執行長職務。白宮1名官員告訴路透，賈德納已被要求走人。Amtrak發言人拒絕就賈德納是否是被逼走置評。任職Amtrak已16年的賈德納是該鐵路公司的第13任首席執行長。

    Amtrak董事會19日在聲明中表示，期待在打造美國值得擁有的世界級客運鐵路系統之際，與川普總統以及運輸部長達菲（Sean Duffy）；達菲則說，Amtrak高層必須好好解決華府聯合車站的安全問題。

    1971年成立的Amtrak是聯邦特許企業，意味聯邦政府為其最大股東，包括運輸部長在內的董事會成員由總統提名，任命案需獲參議院批准確認。

    川普在首次執政時就曾多次試圖削減對Amtrak的公帑資助。Amtrak在2023年拿到約24億美元（約台幣792.42億元）的年度聯邦資助；美國國會上週才批准對Amtrak的截至今年9月30日的年度撥款24.2億美元。

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