加拿大攜手歐盟深化軍事合作 擺脫美國依賴

加拿大未來可能利用國內工廠生產歐洲軍備，例如瑞典紳寶（Saab）的JAS 39「獅鷲」戰鬥機（Gripen jet）。（取自Saab官網）

2025/03/20 17:03

〔編譯陳成良／綜合報導〕加拿大與歐盟正加速軍事工業合作，試圖降低對美國的長期依賴。《紐約時報》19日報導，雙方已進入進階談判，加拿大有望加入歐盟新推出的軍工擴張計畫。此舉不僅為加拿大廠商開拓商機，也反映出美加關係因美國總統川普的言行而出現裂痕。

川普二度執政以來，美加盟友關係蒙上陰影，他曾公開主張加拿大應併入美國，理由之一是加國對美軍事的依賴。新上任的加拿大總理卡尼（Mark Carney）則選擇轉向歐洲，首度出訪即前往巴黎與倫敦，並稱加拿大是「非歐洲國家中最具歐洲氣質的國家」。

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據歐盟與加拿大官員透露，雙方正在磋商加拿大參與歐盟國防新倡議。這項計畫旨在強化歐盟軍工實力，打造能與美國抗衡的體系。談判若順利，加拿大將利用國內工廠生產歐洲軍備，例如瑞典紳寶（Saab）的JAS 39「獅鷲」戰鬥機（Gripen jet），這款戰機堪稱美製F-35的勁敵。

為提升軍事實力，歐盟放寬預算限制，並推出1500億歐元（約新台幣5兆3920億元）的貸款計畫，推動聯合軍事研發。計畫要求65％的零組件由歐盟內部或特定合作夥伴供應，加拿大可望承接剩餘35％的生產，並可能進一步擴大參與。此外，加拿大還可能優先進入歐盟軍備市場，成為美國以外的新選擇。

加拿大與歐盟面臨相似困境：美國減少援烏後，歐盟須自行填補空缺；加拿大則因軍事支出僅佔經濟產出的1.3％，遠低於北約（NATO）2％的目標而備受批評。加國已承諾2030年前達標。同時，卡尼19日宣布與澳洲達成雷達技術合作，展現多元化的決心。

《紐時》指出，加拿大軍工規模雖小，卻涵蓋彈藥、戰車、飛機到艦艇等多領域，過去多仰賴美國訂單。2022年調查顯示，加國軍備出口半數流向美國。但川普當選後，加拿大轉而尋求大西洋彼岸的盟友。

歐盟近期文件明確提及加拿大，並強調：「與加拿大的合作已升級，應進一步深化，以鞏固跨大西洋安全。」歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）17日與卡尼通話時，也觸及此議題。

然而，專家指出，這項合作需數年才見成果。歐盟因長期投資不足及援烏耗損，軍工產能重建不易；加拿大亦需時間簽訂具體合約，推動如戰機等高價裝備的生產。

加拿大安大略省的羅謝爾公司（Roshel）工廠內，工人正在製造一輛準備出口至烏克蘭的裝甲運兵車，展現加拿大軍工產業的實力。（路透）

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