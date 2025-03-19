真正障礙是他！美俄領導人通電 川普面臨兩難

烏克蘭總統澤倫斯基（左）、美國總統川普（中）和俄羅斯總統普廷（右）。（法新社）

2025/03/19 21:57

〔編譯管淑平／綜合報導〕針對美國總統川普與俄羅斯總統普廷18日的通話成果，《華爾街日報》分析認為，之前川普宣稱，在讓烏克蘭邁向和平的路上，俄羅斯是比較容易合作的夥伴，但是這場通話卻只凸顯出，到目前為止，克里姆林宮才是最大障礙。現在川普面臨的問題是，要不要對普廷施加實質壓力迫其讓步，還是要設法努力從基輔那邊取得更多妥協。

川普目前面臨的兩難是：信任普廷有意致力和平，或者施壓克里姆林宮達成協議，但是後者可能破壞川普重建華府與莫斯科關係此一更遠大目標。不論是哪一種情況，川普都已將他第二個任期的初期命運，與普廷綁在一起，考驗美國對於達成協議的渴望，能否戰勝普廷達成其征服烏克蘭目標。

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川普第一任內的白宮俄羅斯事務顧問希爾（Fiona Hill）說，「川普真心想要阻止屠殺⋯⋯但是他沒明白的是，對普廷來說，這是他願意付出的代價，不論從外界眼光來看這代價有多高」。希爾認為，普廷的目標「是要主宰烏克蘭，重新確立俄羅斯在整個歐洲的地位」。

川普上任以來大多選擇向烏克蘭施壓，為生存而戰的烏國，始終是烏美俄三方談判中最弱勢的一方。另一方面，任何迫使俄國接受的努力都會更困難得多。俄國儘管遭到美歐空前程度的制裁，但是已成功將其經濟調整為戰時狀態，其貿易轉向中國和印度等夥伴，現在莫斯科有一股正在贏得戰爭的感覺，對於談判展現出沒多大意願。

曾任美國駐烏克蘭大使、現任華府智庫「大西洋理事會（Atlantic Council）」研究員泰勒（William Taylor）認為，普廷與川普的打交道，都迴避任何會促成和平協議的實質行動：他讚揚川普的努力，卻又對川普提出的細節表達反對意見，這次通話持續展現普廷這種態度，並促進了普廷的更大意圖，即讓烏克蘭戰爭繼續打，同時向川普拋出夠多甜頭來，不至於惹惱川普。

柏林智庫「卡內基俄羅斯歐亞中心（Carnegie Russia Eurasia Center）」高級研究員史塔諾瓦亞（Tatiana Stanovaya）發文寫道：「對於尋求將美俄雙邊關係與烏俄戰爭脫鉤的普廷來說，這明顯是一次勝利」，普廷設法拒絕了全面停火提議，同時在沒有讓步的情況下，扭轉局勢使之對其有利。她認為，對烏克蘭來說，這是非常糟糕的消息，「烏克蘭愈加被當做這場賽局中的籌碼」。

但也有一些分析家認為，這不代表以後就不會達成，放慢談判速度有助避免誤解和誤判。智庫「蘭德公司」（RAND）俄羅斯和歐洲計畫高級研究員、曾在美國政府任職與莫斯科進行軍備控制談判的查拉普（Samuel Charap）說，「分階段停火可能是一種更有效的方法」，因為每一步都是可驗證，也是一種表明意圖的方式，可建立信任。

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