假意和談實則刁難 普廷對川普使出拖字訣

俄羅斯總統普廷（左）和美國總統川普（右）。（法新社）

2025/03/19 21:11

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國總統川普與俄羅斯總統普廷18日經過2個半小時的通話，普廷拒絕如美國所建議的全面停火，僅同意暫停攻擊烏國能源基礎設施30天。《紐約時報》指出，一些美國政府官員私下坦言，普廷看來是在拖時間，開出一些已知不會被烏克蘭接受的條件；《彭博》報導認為，雖然通話達成的進展不大，但足以平息指川普在出賣烏克蘭人的批評聲浪。

克里姆林宮在會後發表聲明證實，普廷同意暫停攻擊烏國能源設施，只要烏國也採取對等行動。若烏俄都停止攻擊對方能源設施，至少代表戰爭3年以來，第一次達成交戰雙方都同意的共識，白宮將此稱為邁向更廣泛和平的第一步。

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不過，紐約時報指出，一些美國政府官員私下坦言，普廷看來是在拖時間，只同意一些夠讓他看似正進行和談的條件，但同時持續在戰場上施壓。美、俄官方對會談的說法，也呈現達成全面停火還有一段距離。

根據克宮說法，普廷表示，全面停火30天是「正確」的構想，俄國原則上支持，但他隨後列出一些已知不會被基輔接受的條件，他提出要在前線「確保有效控制」以實施停火，並說烏國需要暫停軍事人員動員和軍備重整，針對這一點，之前烏國也已經表示不會接受；普廷堅持，可長可久的和平，繫於完全停止外國對基輔的軍事、情報協助，這一點基本上，就是在要求停止所有對烏國的軍事援助。

川普在會談前曾預告，將討論烏國土地和電廠問題，美、俄會後說明，都沒提是否討論到這些問題。紐時指出，川普政府避談通話細節，包括是否觸及烏國土地問題，或許意在為談判保留最大彈性空間，可能也反映出，希望避免再次與烏國總統澤倫斯基的公開對抗。

烏國高層官員近日曾提出談判的3條紅線：絕不會正式接受俄國對在烏國佔領區的主權、不會同意烏國中立和削減武裝部隊規模，同時，任何解決方案都必須包括給予烏國的安全保障。

《彭博》報導指出，18日的通話看來進展不大，但即使如此，也足以平息一些指川普在出賣烏克蘭人的批評聲浪，甚至可說是一場政治勝利，因為許多分析家原本擔心，川普可能會正式承認俄國對烏國克里米亞的主權，或者做出其他一些讓步。

前美國陸軍駐歐部隊司令霍吉斯（Ben Hodges）說，「我原本預期結果會更糟」，但他也提醒，「我們得非常清楚一點，我想普廷只要仍在掌權，就對任何真正的長期解決（烏俄戰爭）一點興趣都沒有，他的目標依然是摧毀烏克蘭」。

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