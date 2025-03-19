川普轉向靠攏俄羅斯？ 路透：美抗俄「混合戰」急煞車

3月19日在莫斯科市中心一家禮品店內，展示著描繪俄羅斯總統普廷（右）和美國總統川普（左）的俄羅斯傳統木製套娃。（法新社）

2025/03/19 21:00

〔編譯陳成良／綜合報導〕《路透》19日獨家披露，隨著美國總統川普向俄羅斯靠攏，美國多個國安機構已悄悄暫停一項旨在反制俄羅斯「混合戰」的跨部門合作計畫。

據悉，這項計畫源於前總統拜登去年下達的指令，當時美國情報部門警告俄國正針對西方發動「影子戰爭」，要求國安團隊成立工作小組，嚴密監控俄國「混合戰」行動，包括破壞、假訊息和網路攻擊。由白宮國安會（NSC）主導，至少7個國安機構參與，並與歐洲盟友合作，試圖瓦解針對歐美的陰謀。

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然而，自川普1月上任後，大部分工作已停擺。國家安全會議與歐洲國安官員的定期會議已被取消，跨部門的協調工作也已停止，受影響的單位包括聯邦調查局（FBI）、國土安全部和國務院。目前尚不清楚川普是否已下令全面停止反制行動，或各機構是否在白宮不知情的情況下自行決策。

部分曾參與工作小組的官員憂心，儘管情報部門已發出警告，川普政府仍將此事列為次要。此前，拜登政府發起的其他與俄羅斯相關的計畫也已陸續告終。FBI上個月終止了一項旨在反制外國勢力干預美國大選的計畫，並讓國土安全部負責此事的職員停職。司法部也解散了專責扣押俄羅斯權貴資產的團隊。

白宮尚未告知先前參與這項工作的職業官員，是否會重啟跨部門工作小組。美國與歐洲盟友間的情報分享是否仍在進行，目前也不得而知。英國政府官員只說，美英之間的例行情報交流仍在持續。

報導指出，此舉正值川普大刀闊斧改變對歐政策之際，引發外界擔憂烏克蘭可能被迫接受有利於俄羅斯的停火協議。近來，川普頻頻向俄羅斯示好，不僅招致民主黨批評，連部分共和黨人也看不下去。但他堅稱，烏克蘭衝突可能升級為第三次世界大戰，改善與俄國關係才符合美國的戰略利益。

美國企業研究所（AEI）學者則批評，減少對抗莫斯科「混合戰」的作為，對美國而言相當危險。

《路透》指出，過去3年，俄羅斯在歐洲招募罪犯從事破壞，包括縱火、暗殺未遂，甚至在貨機上放置炸彈。西方情報官員更透露，俄羅斯還利用「影響力作戰」和網路攻擊，企圖削弱各國對烏克蘭的支持。

情報官員說，儘管俄羅斯的破壞行動在2024年底有所減少，但只要西方持續援烏，俄方勢必會繼續其「混合戰」策略。克里姆林宮發言人則反駁西方對俄羅斯在美歐從事破壞活動的指控。

值得注意的是，作為形成鮮明對比的是，川普政府目前正與莫斯科協商，考慮增加俄羅斯在華盛頓的外交人員。

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