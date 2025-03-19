川普籲彈劾法官 最高法院首席大法官罕見發聲譴責

聯邦最高法院首席大法官羅伯茲（John Roberts）。（路透資料照）

2025/03/19 16:35

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統川普與司法部門的衝突公開激化。聯邦最高法院首席大法官羅伯茲（John Roberts）罕見發聲，譴責川普因不滿判決而呼籲彈劾地方法官。羅伯茲強調，彈劾並非解決司法爭議的正途，應循正常上訴程序處理。這場風波源於川普要求彈劾華盛頓特區聯邦地區法院法官法官博斯伯格（James Boasberg），因其暫停驅逐涉嫌非法移民的航班。

法新社報導，事件起因是博斯伯格上週六下令，暫停將疑似委內瑞拉幫派「阿拉瓜火車」（Tren de Aragua）成員驅逐至薩爾瓦多的航班。白宮援引1798年《外國敵人法》（Alien Enemies Act）作為法律依據，但未公開證實被驅逐者是否為幫派成員或非法入境。川普在社群平台「Truth Social」痛批博斯伯格為「激進左派瘋子」，並稱其為「麻煩製造者」，揚言應將其彈劾。隨後，德州共和黨眾議員吉爾（Brandon Gill）宣布已在眾院提出彈劾議案。

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羅伯茲大法官在聲明中指出「兩個多世紀以來，彈劾從未被視為針對司法裁決異議的適當手段，上訴程序才是正道」；川普則反擊：「若總統無法驅逐罪犯，只因某激進法官僭越權力，國家將陷入困境！」他強調自己勝選的主因之一是打擊非法移民，並稱博斯伯格「並非民選總統」。

博斯伯格週一召開聽證會，調查白宮是否故意無視禁令執行驅逐。司法部律師辯稱，逾200名委內瑞拉移民在禁令發布前已離境，飛機離開美國領空後，法官即無管轄權。司法部先前已向上訴法院申請撤換博斯伯格，指其干涉總統的外交職權。

川普上任以來屢次抨擊司法系統，此次衝突更引發憲政危機疑慮。里奇蒙大學（University of Richmond）法學教授托比亞斯（Carl Tobias）表示，羅伯茲此舉「極其罕見」，並憶及其曾在川普首任期內針對類似爭議發聲，強調司法獨立性。聯邦法官由總統提名終身職，僅能因「重罪或輕罪」遭眾院彈劾、參院定罪罷免，上一次成功案例為2010年。

白宮對不利裁決早有不滿，如川普欲終止出生公民權卻屢遭法院駁回。如今，他試圖集中行政權力，恐進一步挑戰司法獨立性。

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