火山孝女！中國已婚女詐騙逾億元 花6850萬斗內男直播主

中國甘肅已婚女子盜賣房屋得手2400萬人民幣，其中的1500萬人民幣全拿去斗內給男直播主。圖為涉案女子在網路上的修圖照片。（圖擷自微博）

2025/03/19 16:40

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕這真是「火山孝女」！中國甘肅省蘭州市1名1990年代出生（90後）的已婚女子，5年來盜賣房屋得手2400萬人民幣（約新台幣1.1億元），並把其中1500萬人民幣（約新台幣6850萬元）斗內（donate）給從未見過面的男直播主。

據北京廣播電視台《北京時間》報導，涉案女子得知有公司興建了一批「安置房（讓老家拆遷的民眾入住）」，但遲遲沒有分配出去，旋即動起了歪腦筋，偽造房屋權狀並請來鎖匠更換門鎖，再將80套房子賣給不知情的親友。

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女嫌在大筆資金入帳後，給她喜歡的男直播主購買哈爾濱和海南島三亞的房地產、1輛140萬人民幣（約新台幣640萬元）的豪車。除此之外，女子還向多名男直播主斗內數百萬人民幣，而她的丈夫對此完全被蒙在鼓裡。

在東窗事發後女嫌已被逮捕，相關男直播主在警方聯繫之下已陸續退還800萬人民幣（約新台幣3655萬元），中國網友看到消息後紛紛留言討論，不少人笑稱「為了當榜一（送禮最多）大姐牢飯都願意吃」、「打賞激發了她的智商」，但也有人認為這可能背後有團隊運作，斗內其實是為了要洗錢。

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