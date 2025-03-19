為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    日本能登半島近海規模4.7地震 石川縣最大震度4

    日本氣象廳在當地時間今（19）日下午1點25分（台灣時間中午12時25分），觀測到石川縣能登半島外海發生規模4.7地震。（圖擷取自日本氣象廳官網）

    日本氣象廳在當地時間今（19）日下午1點25分（台灣時間中午12時25分），觀測到石川縣能登半島外海發生規模4.7地震。（圖擷取自日本氣象廳官網）

    2025/03/19 16:27

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕日本氣象廳在當地時間今（19）日下午1點25分（台灣時間中午12時25分），觀測到石川縣能登半島外海發生規模4.7地震，震源深度10公里，最大震度4，暫無引發海嘯的風險。

    綜合日媒報導，根據日本氣象廳觀測資料，本次震央位於能登半島外海（北緯37.1度、東經136.6度），最大震度4出現在石川縣志賀町，石川縣中能登町、羽咋市、寶達志水町、河北市測得震度3。另外，富山縣、福井縣、新瀉縣、長野縣、岐阜縣以及滋賀縣，也有多個地區觀測到有感地震。

    報導指出，石川縣能登地區在2024年1月1日發生規模7.6強震，重創當地、死傷慘重，目前多個受災區仍在重建中。另據日本原子能管制委員表示，位在石川縣的志賀核能發電廠暫時沒有異常。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播