日本能登半島近海規模4.7地震 石川縣最大震度4
日本氣象廳在當地時間今（19）日下午1點25分（台灣時間中午12時25分），觀測到石川縣能登半島外海發生規模4.7地震。（圖擷取自日本氣象廳官網）
李欣潔／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕日本氣象廳在當地時間今（19）日下午1點25分（台灣時間中午12時25分），觀測到石川縣能登半島外海發生規模4.7地震，震源深度10公里，最大震度4，暫無引發海嘯的風險。
綜合日媒報導，根據日本氣象廳觀測資料，本次震央位於能登半島外海（北緯37.1度、東經136.6度），最大震度4出現在石川縣志賀町，石川縣中能登町、羽咋市、寶達志水町、河北市測得震度3。另外，富山縣、福井縣、新瀉縣、長野縣、岐阜縣以及滋賀縣，也有多個地區觀測到有感地震。
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報導指出，石川縣能登地區在2024年1月1日發生規模7.6強震，重創當地、死傷慘重，目前多個受災區仍在重建中。另據日本原子能管制委員表示，位在石川縣的志賀核能發電廠暫時沒有異常。
????音声あり— 特務機関NERV （@UN_NERV） March 19, 2025
【地震情報 2025年3月19日】
13時25分頃、能登半島沖を震源とする地震がありました。震源の深さは約10km、地震の規模はM4.7、最大震度4を石川県で観測しています。この地震による津波の心配はありません。 pic.twitter.com/oO2HiWtMvh
[19日13時25分頃] 富山県 石川県 あたりで揺れたかも… #地震 pic.twitter.com/PnELljbiZV— ゆれたかも動画 （@YuretaKamoDouga） March 19, 2025