埃及考古又有重大發現！ 3600年前無名法老陵墓出土

埃及南部的阿拜多斯（Abydos）古城發現一座新的無名法老陵墓。（圖擷取自埃及旅遊文物部）

2025/03/19 15:46

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕埃及考古再有重大發現！考古團隊在埃及南部古城發現一座新的法老陵墓，這座法老陵墓距今約3600年前左右，但由於缺乏關鍵線索，考古團隊無法得知這座陵墓是屬於哪位法老。

據《生活科學》（LiveScience）網站報導，埃及旅遊和文物部宣布，與賓夕法尼亞大學合作，在埃及南部的阿拜多斯（Abydos）古城發現一座新的法老陵墓，年代可以追溯到約西元1640年至1540年的「第二中間時期」，這段時間古埃及處於分裂狀態。

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不過考古團隊無法得知這座陵墓是屬於哪位法老，考古團隊指出，陵墓的建築風格和內部發現的陶器表明它屬於第二中間期的一位法老，而不是貴族或官員，但是由於盜墓者洗劫，沒有留下任何法老木乃伊或石棺的殘骸，牆上所記錄的象形文字也被破壞，保存下來的文字不足以確認法老的名字。

考古團隊仍在對陵墓周邊進行調查，如果發現更多同一時代的皇家陵墓，可能有助於找出這座法老陵墓的身份。

這也是今年埃及所發現的第二座法老陵墓，一支埃及和英國聯合考古團隊在2月於底比斯墓地西谷發現了圖特摩斯二世國王的陵墓，這是自1922年發現圖坦卡門陵墓以來，首次發現完整的法老陵墓。

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